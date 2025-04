Cayetano Martínez de Irujo: ¿ha reculado en su boda con Bárbara Mirjan... por Genoveva Casanova?

Fue a mediados del pasado mes cuando la revista' ¡Hola!' daba la noticia: ¡Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se casan después de una década de relación! Pero el enlace parece haber saltado por los aires después de que el novio se echara atrás en su propuesta. Y, según ha asegurado la periodista Pilar Vidal en 'Espejo Público', por Genoveva Casanova, la ex del aristócrata.

Lo cierto es que extrañó tanto silencio entre el mundo aristócrata como el que siguió a la noticia. Es habitual que entre la nobleza española se produzcan manifestaciones de euforia cuando aparece un anuncio de estas características. Pero no ha habido algarabía alguna, sino más bien lo contrario. Y ha sido en estos momentos cuando la periodista Pilar Vidal ha aparecido para intentar arrojar algo de ruido a tanto silencio. Y lo que parece, según ha asegurado, es que ha habido recule en toda regla y que el duque de Arjona se ha echado para atrás.

La colaboradora de ABC ha relatado en 'Espejo Público' que a Cayetano Martínez de Irujo se le han venido a la cabeza todo tipo de recuerdos y se ha sentido abrumado y sobrepasado finalmente tras hacerse público su compromiso con Bárbara Mirjan. Según ha contado el programa, la intención de pasar por el altar con ella era más una idea de futuro que comenzó a compartir con sus más allegados, pero no una convicción de efectos inmediatos.

«No es que no la quiera pero...»

«No es que no la quiera», ha matizado Pilar Vidal, «pero se ha precipitado el anuncio del compromiso». «Una cosa es verbalizarlo en tu entorno y otra es que se haga público. Insisto, no digo que no la quiera o que no quiera casarse, pero me dicen que si ahora le preguntáramos si está seguro de que quiere casarse, recularía. Si volviera a pensarlo, no tiraría para adelante», ha explicado la periodista.

Pero es que hay más: la razón es más polémica todavía porque todo apunta a que Genoveva Casanova se encontraría detrás de su lista de motivos para no casarse ahora mismo. «Él no esperaba la reacción de su ex», ha advertido la periodista ante la sorpresa de todo el plató.

Desde el programa han insistido con toda rotundidad en que hay dos personas que se oponen a la boda: «Una es el propio novio y la otra su ex, Genoveva Casanova». Así de rotundos. Pilar Vidal asegura que la negativa de la mexicana viene de «su temor a perder ciertos privilegios» sobrevenidos de su condición de señora del duque de Arjona.

El papel de Genoveva

«A ella no le ha hecho gracia el anuncio. A lo mejor es porque no la avisó. Nunca han cortado el cordón umbilical, ella siempre ha contado con él como un apoyo y le molesta perder determinados privilegios. Ella utiliza todavía el título nobiliario, teme que se le cierren puertas. Cacerías, como en la que conoció a Federico de Dinamarca, o fiestas a las que solo invitan a aristócratas. Y una boda entre Cayetano y Bárbara le rompería toda esa vida», ha contado la periodista.

En este punto, cabe recordar lo ocurrido en aquel 14 de enero de 2024, cuando el mundo del corazón se convulsionó con las escandalosas imágenes de Genoveva Casanova paseando junto al rey Federico X de Dinamarca. El impacto mediático fue tal que la mexicana desapareció del mapa durante muchas semanas y después se supo que se había refugiado en las posesiones del mismísimo Cayetano Martínez de Irujo.

Pilar Vidal ha asegurado el aristócrata continúa ayudando económicamente a Genoveva Casanova, financiando la casa en la que vive o prestándole refugio cuando necesita privacidad. «Cuando tuvo el problema de Federico de Dinamarca le dejó su palacio de San Sebastián y la ayuda de sus abogados», ha insistido. A todo esto, ¿cómo se encuentra Bárbara Mirjan? «Ella lo sabe todo y está disgustada».