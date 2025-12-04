Suscribete a
Cayetana Guillén Cuervo y el dardo indirecto a Amaia Montero: «Puedo meter la pata, pero soy leal»

La actriz ha confesado, aunque con su educación característica, que está cansada de que le pregunten por este tema

Fue ella quien anunció el regreso de la cantante a La Oreja de Van Gogh en lo que fue el principio del fin de su vieja amistad

GTRES

A.B. Buendía

Qué tiempos aquellos, no tan lejanos en realidad, en los que Cayetana Guillén Cuervo y Amaia Montero eran las mejores amigas del mundo. Ahora ya no quedan más que cenizas de esa relación, aunque la actriz no puede evitar que una y otra ... vez le pregunten por la cantante. Intenta esquivar las preguntas, pero de vez en cuando algo se le escapa. Como esto: «Puedo meter la pata, pero soy leal».

