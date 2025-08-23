La causa de la muerte de Hulk Hogan podría ser una negligencia médica, según las últimas investigaciones

Hulk Hogan, la legendaria figura de la lucha libre, murió el pasado 24 de julio a los 71 años en su casa de Clearwater, Florida.

Según las primeras informaciones, se informó de que murió a causa de un paro cardíaco, además de que padecía leucemia. Pero días después de su muerte surgieron dudas y una posible versión diferente de lo ocurrido por lo que revelaron personas cercanas y familiares de Hogan, que siguen pendientes de la investigación policial sobre la muerte de la leyenda de lucha libre.

Según información detallada por 'TMZ Sports', antes de quedar sin vida, Hogan había sido sometido recientemente a una cirugía: sus allegados y su esposa, Sky, explicaron que durante la operación «se comprometió» el nervio frénico, el cual controla el movimiento del diafragma y, por tanto, permite respirar.

Fuentes de la investigación indican que un terapeuta presente el día de su muerte afirmó a la policía que lo que causó el fallecimiento de Hogan fue una posible negligencia médica, afirmando que durante la intervención quirúrgica un médico seccionó accidentalmente ese nervio.

La policía investiga si hubo negligencia médica antes de la muerte de Hulk Hogan

Desde el mismo medio se reporta que la policía sigue investigando el caso y que podrían existir conversaciones captadas por cámaras de los agentes sobre la posible negligenciaasí, el caso sigue abierto y la familia aún no ha revelado los resultados definitivos de la autopsia. Y es que, tal como indica Infobae, hasta hace una semana, el cuerpo de Hulk Hogan no había sido cremado, lo que sugiere que las autoridades y la familia podrían estar esperando el resultado completo de la investigación forense antes de proceder.

«Hemos estado en comunicación con los miembros de la familia, incluidos su hijo, Nick, y su hija, Brooke. La naturaleza única de este caso ha requerido que entrevistemos a múltiples testigos y solicitemos historiales médicos a distintos proveedores. Nuestros detectives siguen trabajando activamente en ello. Todo esto toma tiempo», indicaba la policía a 'TMZ Sports'.

La hija de Hogan se suma a las dudas sobre la versión oficial de las causas de la muerte de su padre

Esto se suma a la reacción de su hija, Brooke Hogan, quien ha ya solicitó que se realice una autopsia completa para esclarecer lo sucedido y expresó sus dudas sobre la versión oficial de la muerte de su padre.

De este modo, Brooke, que no se hablaba con su padre, se une, en parte, a las teorías de conspiración alrededor de la causa real de por qué el luchador perdió la vida, dejando entrever que la familia busca claridad y conocer la verdad, ya que consideran que la explicación médica podría no ser del todo cierta.

De este modo, aunque en un principio la versión oficial sobre la causa de la muerte del luchador fue un paro cardíaco, ahora se maneja la hipótesis de un posible error médico grave durante una operación que afectó el nervio responsable de la respiración de Hogan. Habrá que esperar a que la investigación policial concluya para saber si esta teoría es cierta, lo cual podría traer consecuencias para el equipo médico que trató a Hogan.