Católicos organizan 40 días de «ayuno y oración» para impedir la gira de Marilyn Manson en México

Un grupo de católicos mexicanos se ha organizado para iniciar una protesta de «40 días de ayuno, oración y obras de misericordia», para impedir el próximo concierto de Marilyn Manson en la Feria Nacional Potosina (Fenapo), evento programado para el 10 de agosto por el Gobierno del Estado en la ciudad de San Luis de Potosí.

«¿Qué tipo de mensajes estamos normalizando cuando se celebran artistas cuyo historial está marcado por la violencia, la provocación y el escándalo?», dice el comunicado del colectivo, que alude a los múltiples casos de violencia sexual protagonizados por el músico, de nombre real Brian Warner.

«Sabemos que no todos comparten nuestra visión, y respetamos la libertad de pensamiento, pero como creyentes, no podemos quedarnos indiferentes ante un evento que consideramos perturbador a nivel espiritual y social», aseguran los organizadores de la protesta, que durante estos cuarenta días pretenden «ofrecer sacrificios personales por la paz, la conversión de corazones y el respeto a los valores que sostienen a la sociedad».

El grupo religioso también ha señalado que el artista se merece su firme oposición porque su nombre artístico está inspirado en la actriz Marilyn Monroe y el asesino Charles Manson, quien se autodenominaba 'El Anticristo', y también mencionaron que su música fue señalada como influencia negativa en la masacre de Columbine en 1999, considerada el primer tiroteo masivo en una escuela estadounidense, en el que murieron asesinados trece estudiantes y un profesor.

Desde que se anunció la participación del artista en el evento, sectores conservadores del estado manifestaron su rechazo y el propio arzobispo potosino, Jorge Alberto Cavazos Arizpe, envió una carta al gobernador Ricardo Gallardo Cardona en representación de la Iglesia, para solicitar que se reconsiderara la contratación de Manson.

El rockero también está teniendo problemas con el boicot de detractores en Europa. Su gira 'One Assassination Under God', llegará al viejo continente dentro de cuatro meses, con primera parada en Brighton el 29 de octubre (y con citas españolas el 27 de noviembre en Barcelona y el 28 en Madrid). Pero la diputada británica Siân Berry, del Green Party, ha enviado una carta abierta al Ayuntamiento de Brighton pidiendo la cancelación del espectáculo.

La carta, que ha sido firmada conjuntamente por Survivors' Network, Reclaim The Night Brighton & Hove, The Queery Co-Op y University of Sussex Students' Union, dice lo siguiente: «El nivel y la naturaleza de las acusaciones contra Warner (Marilyn Manson) ya son preocupantes de por sí, pero también lo es el mensaje que se envía al ofrecer una plataforma a este individuo, en el mayor recinto de titularidad pública de nuestra ciudad, y lo que esto significará para los supervivientes».

La diputada considera que «está claro que esta actuación propuesta tiene implicaciones que corren el riesgo de incumplir todas estas políticas». Por eso afirma: «Creemos que usted tiene motivos de peso para reconsiderar esta decisión. Muchos supervivientes de Brighton y Hove, y las organizaciones que los apoyan, estarán muy preocupados por esta reserva y su impacto en otras personas que visitan el centro de la ciudad, los residentes locales y la comunidad en general».

La misiva también habla de riesgos de acoso o discriminación: «La libertad de expresión es un principio importante que debe defenderse, también en relación con los artistas, pero existe un riesgo evidente para la cohesión de la comunidad y el ayuntamiento tiene obligaciones distintas en materia de igualdad para fomentar las buenas relaciones entre las personas que comparten características protegidas y las que no las comparten. El ayuntamiento tiene la responsabilidad de tomar medidas cuando existen riesgos de discriminación, acoso y victimización. El nivel y la naturaleza de las acusaciones contra Warner (Marilyn Manson) son suficientemente preocupantes por sí solas, pero también lo es el mensaje que se envía al proporcionar una plataforma a este individuo, en el mayor local público de nuestra ciudad, y lo que esto significará para los supervivientes».

La carrera musical de Marilyn Manson es de las más importantes del rock de las últimas décadas. Cuenta con once álbumes de estudio, un álbum en vivo, un álbum recopilatorio, dos EP, veintinueve sencillos, ocho sencillos promocionales, seis DVD y cuarenta vídeos musicales, son dos obras icónicas de los noventa las que lo catapultaron al estrellato: 'Antichrist Superstar' (1996) y 'Mechanical Animals' (1998). Ha vendido 50 millones de discos vendidos en todo el mundo, un impacto comercial certificado por la IFPI en su lista de los 100 artistas más exitosos de todos los tiempos.

En Estados Unidos, tres de sus álbumes han sido discos de platino y otros tres han alcanzado el oro. Además ha logrado colocar ocho canciones en el codiciado top ten y dos de sus discos han escalado hasta el primer puesto. La revista Hit Parade lo reconoció como el 44.º mejor vocalista de heavy metal y su talento ha sido refrendado con cuatro nominaciones a los Premios Grammy.