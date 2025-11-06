Cate Blanchett aterriza en Grecia para el rodaje de su última película

La actriz australiana Cate Blanchett, ganadora de dos premios Óscar, llegó este martes a Atenas para el rodaje de 'Sweetsick', la primera película dirigida por la dramaturga y guionista británica Alice Birch.

El largometraje, una producción internacional rodada en inglés y griego, ... se filmará en diferentes localidades del Peloponeso hasta el próximo domingo.

Según los medios locales, Blanchett aterrizó discretamente en el aeropuerto de Atenas, en un vuelo directo desde Londres, sin despliegue de seguridad y con una sola maleta. La actriz saludó amablemente a los curiosos que la reconocieron antes de subirse a un vehículo de la productora con destino a la ciudad de Kalamata.

El equipo de rodaje se ha instalado en la península de Mani, una de las zonas más exuberantes y agrestes del Peloponeso. El rodaje se llevará a cabo entre el miércoles y el domingo en las pintorescas localidades costeras de Kardamili, Trachila y Petrovouni.

Un drama sobre el regreso

'Sweetsick' narra la historia de una mujer (Blanchett) que posee el don de saber qué necesita cada persona durante su regreso a casa, a sus raíces. Entre el elenco destaca también el actor británico Spike Fearn, conocido por sus papeles en 'Alien' y 'Batman', entre otras películas.

Birch, reconocida por su trabajo como guionista de 'Lady Macbeth', así como de las exitosas adaptaciones televisivas de las novelas de Sally Rooney como 'Normal People' y 'Conversaciones con amigos' y galardonada con un premio Emmy por la exitosa serie 'Successión', debuta como directora con este largometraje.

Grecia, el 'Hollywood de los Balcanes'

El rodaje se enmarca en el programa de incentivos fiscales que permite a los productores internacionales recuperar hasta el 40% de los gastos elegibles de los rodajes realizados en Grecia, además de la simplificación de los trámites burocráticos para obtener los permisos de rodaje en sitios arqueológicos y de interés histórico.

Gracias a estas medidas, Grecia se ha convertido en los últimos años en un destino muy atractivo para la industria cinematográfica internacional, hasta el punto que es conocida en el mundo del cine como el 'Hollywood de los Balcanes'.

Desde 2024, se han realizado otras dos grandes producciones en Grecia. Recientemente, en el suroeste del Peloponeso, concretamente en la maravillosa bahía de Voidokilia, se filmó la adaptación cinematográfica de 'La Odisea', dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Matt Damon en el papel de Ulises. Un año antes, el director Uberto Pasolini rodó en distintas partes del país 'El Retorno', una reinterpretación del regreso de Ulises a Ítaca, con Juliette Binoche y Ralph Fiennes como protagonistas.