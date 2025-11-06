Suscribete a
Cate Blanchett aterriza en Grecia para el rodaje de su última película

Con una maleta, una sonrisa y un vuelo directo desde Londres, la actriz aterrizó en Atenas para recorrer los pueblos costeros más pintorescos del sur de Grecia y participar en el rodaje de 'Sweetsick'

Así es Cate Blanchett: la tragedia que marcó su vida y su historia de amor con Andrew Upton

Cate Blanchett
Cate Blanchett AFP
Marta Cañete

Marta Cañete

Grecia

La actriz australiana Cate Blanchett, ganadora de dos premios Óscar, llegó este martes a Atenas para el rodaje de 'Sweetsick', la primera película dirigida por la dramaturga y guionista británica Alice Birch.

El largometraje, una producción internacional rodada en inglés y griego, ... se filmará en diferentes localidades del Peloponeso hasta el próximo domingo.

