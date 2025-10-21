Suscribete a
ABC Premium

Hipnoparto, 'grounding' y otros hábitos de Paddy, la mujer con la que Marcos Llorente comparte su singular estilo de vida

La empresaria se califica como 'coach' de vida sana y ha escrito un libro sobre autoestima

Marcos Llorente, salud extrema o bicho raro: gafas de color, dieta paleolítica, paseos descalzo y ayuno nocturno

Paddy, Marcos y su hija, Amor
Paddy, Marcos y su hija, Amor REDES
Marina Ortiz Cortés

Marina Ortiz Cortés

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Marcos Llorente se ha convertido en el protagonista de la crónica social, en vez de la deportiva, por los hábitos que lleva en su día a día. Gafas amarillas durante el día y rojas por la noche, dieta paleo, tomar el sol sin ... protección, las estelas de los aviones y otros detalles que se han hecho virales. Algo que pocos conocen es que el futbolista del Atlético de Madrid comparte su vida desde hace más de una década y su mujer, que tiene casi 300.000 seguidores, sigue los mismos principios. Se llama Paddy Noarbe, y a principios de año fue madre de su primera hija, a la que llamaron Amor.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app