Hipnoparto, 'grounding' y otros hábitos de Paddy, la mujer con la que Marcos Llorente comparte su singular estilo de vida

Marcos Llorente se ha convertido en el protagonista de la crónica social, en vez de la deportiva, por los hábitos que lleva en su día a día. Gafas amarillas durante el día y rojas por la noche, dieta paleo, tomar el sol sin ... protección, las estelas de los aviones y otros detalles que se han hecho virales. Algo que pocos conocen es que el futbolista del Atlético de Madrid comparte su vida desde hace más de una década y su mujer, que tiene casi 300.000 seguidores, sigue los mismos principios. Se llama Paddy Noarbe, y a principios de año fue madre de su primera hija, a la que llamaron Amor.

Patricia-Charlotte Noarbe nació en 1996 en Oxford porque su familia, que es española, se encontraba allí en ese momento. Estudió Derecho y ADE, aunque se interesó desde muy joven en nutrición, entrenamiento y psicología, que es el tema que más le interesa y con el que ha terminado emprendiendo, tal y como cuenta en una entrevista con 'LOC'.

En su perfil de Instagram se identifica como Paddy, que es como la llaman desde que es pequeña, y en su biografía cuenta que es madre de un angelito, que ha publicado un libro sobre autoestima llamado 'Aún no sabes lo que vales' y que organiza eventos de amor propio, salud y sostenibilidad.

La descripción, sin duda, es importante, pero en las redes sociales también habla mucho del personaje el ver qué publicaciones tiene fijadas. Reflejan qué tipo de perfil es, qué historias quiere contar. No sorprende que tiene tres publicaciones clave: una de su boda en 2023 con Marcos Llorente; otra del nacimiento de su hija Amor, que llegó al mundo el pasado mes de febrero; y la última sobre la luz artificial: «Antes era esa persona que se acostaba a las 23:30-00:30 y le costaba conciliar el sueño. Además no podía madrugar sin una alarma. Y ahora todo lo contrario, me duermo pronto con facilidad, mi descanso es mejor y me despierto con el sol».

Es decir, Paddy comparte con Marcos sus rutinas en lo que respecta a las luces, y ella asegura que ha notado todos sus beneficios. En las respuestas, el propio Marcos comenta «salud» en esta publicación de enero. Ella no se ha enfrentado a tanto desconcierto como su marido porque el perfil de la 'influencer' suele compartir este tipo de contenido, por lo que se ha creado su pequeño nicho de unos 273.000 seguidores que le apoyan.

Marcos y Paddy se conocieron cuando tenían solo 16 años, en el instituto. A medida que el deportista fue creciendo profesionalmente su relación personal nunca flaqueó y una década después se casaron en La Fortaleza de PollenÇa, Mallorca, el 30 de junio de 2023. Ella trabaja desde hace años con un grupo de profesionales tratando 'online' a personas que acuden a ella buscando ayuda sobre la salud mental, la nutrición y los entrenamientos. Y en eso se basan sus publicaciones, en mantener un estilo de vida sano, disciplinado y alejado de tóxicos.

En una publicación del pasado mes de septiembre, Paddy señalaba que sus hábitos saludables pasaban por levantarse con el amanecer y hacer 'grounding', es decir, tener contacto con la tierra, momento que aprovechaba también para hacer hipopresivos. Después se toma un café con mantequilla -que prepara Marcos Llorente-, escribe su diario donde hace un ejercicio de agradecimiento, entrena, se da una ducha de agua fría, come saludable, echa una «siesta de contacto», sale al jardín para estar en contacto con la naturaleza sin el móvil. Continúa con un rato de caminar para «evitar el sedentarismo» y cena pronto en familia, también de manera sana, por supuesto, entorno a las 19.30 para «respetar los ritmos circadianos».

Paddy, que además practica la meditación, dio a luz con ayuda del conocido como 'hipnoparto', una técnica de preparación al parto de la que también habló Cristina Pedroche. Este método hace uso de la relajación, la meditación y la visualización para reducir el miedo y la ansiedad. Estuvo entrenando hasta tres días antes del nacimiento de la pequeña, y después de que naciera la pequeña empezó pronto a hacer sus paseos diarios de 10.000 pasos. Algunos los hace la familia al completo, con Amor, Marcos y sus cuatro perros de tipo pug. Sin duda, una rutina que a muchos les gustaría poder practicar, incluso aunque supusiera ponerse gafas rojas de noche y amarillas de día.