Así es Carmen Montero Mundt, la experta en finanzas que ha enamorado al piloto británico George Russell

El británico George Russell es a sus 27 años una estrella de la Fórmula 1, si bien desconoce dónde está su futuro a corto plazo porque Mercedes parece que le busca sustituto. Lo que no cambia es su pareja, la española Carmen Montero Mundt, de 28 años, experta en finanzas, imagen de grandes firmas de moda, figura de las redes sociales y prácticamente todo lo que se proponga. Algunos hablan ya de boda.

Ambos hicieron pública su historia de amor en el Gran Premio de Toscana de 2020 y ahí siguen. Hace unos meses celebraron su quinto aniversario y así lo publicitó Carmen Montero en su Instagram allá por febrero: «Cinco años con la persona más maravillosa que podría pedir siempre orgullosa de quién eres y lo que haces».

¿Y qué se sabe de esta chica que ha conquistado a uno de los pilotos más brillantes de su generación? Pues bastantes cosas, pues ella misma nutre de información a sus 662.000 seguidores -y subiendo- de su cuenta de Instagram. Así, lo primero que destaca es su pasión por el deporte, pues en sus redes sociales hay numerosas imágenes y vídeos de su rutina fitness. tanto ella como George Russell estuvieron en la final femenina de la Eurocopa 2025, disputada entre Inglaterra y España, y también Wimbledon, donde presenciaron la final entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

Icono de estilo a seguir

«Ha sido precisamente en el Grand Slam inglés, uno de los más antiguos y prestigiosos del mundo del tenis, donde Carmen Montero Mundt se ha consagrado como uno de los nuevos iconos de estilo a seguir. Su estilo sofisticado y siempre elegante, a veces a juego con el de su novio, ha seducido a miles de mujeres y, también, a marcas y publicaciones de moda y estilo», relataba recientemente 'MujerHoy'.

Carmen Montero nació en Jerez, donde pasó infancia y juventud. Allí creció admirando a grandes celebrities y mujer con estilo. Ahora sigue a Amal Clooney, la reina Rania de Jordania, Michelle Obama... «y, por supuesto, a la Princesa Leonor», según declaró a 'Vogue' el año pasado. Y no se puede decir que no haya cumplido sueños: ya es imagen de firmas tan señeras como Tommy Hilfiger o Pronovias, además de colaborar con Alo, IWC Schaffhausen, Olehenriksen, TRESemme y más.

Experta en finanzas... y más

Pero hay más que una simple cara bonita. Hija de un conocido abogado andaluz y una mujer alemana, se licenció en Gestión de Empresas y Finanzas en la Universidad de Westminster (Londres) y también se sacó un máster en Suiza. «Mi familia tuvo problemas económicos durante la crisis mundial y eso determinó lo que quería hacer desde muy joven», publicaría. Fue becaria de relaciones con clientes en W1 Investment Group y en hace tres años se unió a Ruffer LLP, el fondo de inversión de Londres en el que actualmente trabaja. Por supuesto, no descuida su faceta de influencer y de vez en cuando charla con sus seguidores, a quienes expone sus gustos y forma de vida. Por ejemplo, les dice que le encanta «leer, aprender y razonar».

Carmen Montero Mundt estuvo junto a George Russell cuando el piloto británico firmó por Mercedes y también cuando ganó su primera carrera de Fórmula Uno, coincidiendo con el Gran Premio de São Paulo en 2022. «Viven rodeados de lujos, viajan en jet privado –como hicieron hace un par de días a Berlín y para acudir a la final de la Eurocopa–, y sus apariciones públicas son siempre dignas de ser fotografiadas», añadía 'Mujerhoy'. ¿Marido y mujer próximamente?