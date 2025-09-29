Carmen Lomana publica la primera foto junto a su nuevo novio, expareja de Marta Chávarri: «Parejón»
La socialité ha mostrado unas imágenes con Antonio Gutiérrez, a quien ha definido como «un poco más que amigo»
Tiene 72 años, es viudo, inspector de Hacienda y tiene a su pareja absolutamente encantada con su sentido del humor
A sus 77 años, Carmen Lomana sigue creyendo en el amor. O, al menos, en aquello de «algo más que amigo». Tanto es así que ahora se ha decidido a publicar la primera foto junto a su nuevo novio, de nombre Antonio Gutiérrez y expareja de Marta Chávarri. «Es el tío más divertido y con el que más me río del mundo», ha asegurado la socialité'.
Hace solo unos días, Carmen Lomana confesó a sus admiradores que tenía una nueva pareja. Su identidad era más o menos conocida para quienes siguen desde hace tiempo la vida de la alta sociedad, pues se trata de un hombre de 72 años que en su día tuvo una relación con Marta Chávarri. Es viudo e inspector de Hacienda, y ahora sale con Carmen Lomana.
«Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Es un poco más que amigo. Es una persona con la que me encanta estar», ha contado la socialité en 'Y ahora Sonsoles'. Eso sí, ha advertido que es hombre celoso y que eso no le gusta demasiado, pues es conocido que ella es de hablar con mucha gente. Pero tiene otras cosas que sí le van más: «Es estupendo. Es el tío más divertido y con el que más me río del mundo. Encontrar una persona con la que te ríes mucho y eres muy cómplice está muy bien», ha destacado en 'Y ahora Sonsoles'.
La presentación en sociedad
Ahora ha tocado la presentación en sociedad, aunque con algún matiz. Es cierto que estrictamente no es la primera imagen que Carmen Lomana comparte con Antonio Gutiérrez, pero anteriormente lo había hecho en calidad de «amigos». Ahora ha sido en calidad de «novios».
Así que aquí se ha visto a los dos en lo que se suele calificar como «actitud cómplice», un eufemismo como otro cualquiera, posando después de una elegante velada ante caldos caros y platos exquisitos. En la imagen que ha publicado, Carmen Lomana posa frente al espejo con un vestido lencero en color blanco mientras el solícito Antonio inmortaliza el momento para la posteridad con su propio móvil y una larga sonrisa. «Volviendo de una cena… Fotos delante del espejo, mucha alegría y felicidad», decía la protagonista junto a un inequívoco emoticono de corazón. Por si las dudas.
Naturalmente, los seguidores de Carmen Lomana han comenzado a dar palmas con las orejas para celebrar tanta dicha expuesta en público y han celebrado esta nueva demostración de que el amor no tiene edad. «Guapa y bien amada», decía uno. «Parejón», proclamaba otro. También había alguno que otro un poco subidito de tono.
Un fijo discontinuo
Este verano se ha podido ver a la colaboradora junto a su nuevo novio disfrutando de unos días de descanso y asueto por Asturias. Ambos se conocen desde hace años y siempre se han profesado amistad. «Es mi fijo discontinuo», ha dicho Carmen Lomana con su característica forma de definir las cosas.
La socialité enviudó en 1999, cuando tenía 49 años. Guillermo Capdevila era un empresario de origen chileno que sufrió un accidente de tráfico mortal cuando se dirigía desde Pamplona a San Sebastián. «Vivíamos como novios. El uno para el otro. Teníamos una vida maravillosa. Viajábamos y pasábamos temporadas en San Francisco, en Hong Kong», relataría. Fue el gran amor de su vida, aunque ahora tiene un «fijo discontinuo» que le hace reír mucho y le da «alegría y felicidad».
