Carmen Lomana: «Ahora no hay divas. Una diva nunca puede desilusionar a su público»

El viejo Hollywood sigue proyectando una luz que, lejos de apagarse, cada año se vuelve más magnética. Hay algo en Sophia Loren, en Grace Kelly, en Audrey Hepburn, que continúa despertando un tipo de admiración difícil de reproducir en la era de las prisas ... y del exceso de exposición. Eran mujeres que convertían cada gesto en icono y cada aparición en un acontecimiento. Su elegancia no dependía del vestido, sino de la actitud. Una estirpe de divas que hoy, según Carmen Lomana, ya no existe.

La empresaria y colaboradora, conocida por su defensa férrea del estilo clásico, ha reflexionado sobre ello en una reciente conversación con 'Hoy Magazine', cuyo fragmento también se ha viralizado en TikTok. Fiel a su franqueza, Lomana no esquiva la nostalgia: «Me encantaba Sophia Loren, me encantaba Grace Kelly, Audrey Hepburn… grandes divas. Ahora no hay divas. No hay divas en general porque las divas son divas mañana, tarde y noche».

Desde su perspectiva, el problema no es solo estético, sino cultural. Lomana defiende que las grandes estrellas mantenían un misterio que hoy parece imposible: nada de sobreexposición, nada de apariciones improvisadas. Cada salida pública estaba medida al milímetro. «Ahora te encuentras con cualquier actriz de estas que te puede parecer maravillosa por la calle o en el supermercado y van hechas un cuadro. Una diva nunca puede desilusionar a su público», afirma.

La desaparición del mito

La reflexión de Lomana entronca con un debate recurrente: ¿hemos perdido para siempre ese concepto de estrella inalcanzable? Para ella, el mito se ha diluido entre filtros, directos de madrugada y la inmediatez constante. Las divas del cine clásico —las que dieron forma a la idea moderna de glamour— vivían instaladas en un pedestal simbólico que nadie cuestionaba. Su vida privada era un rumor, no una emisión en directo. Su presencia, un acontecimiento.

Ese magnetismo, ese mirar, caminar y hablar que construía un personaje incluso fuera del set es, según Lomana, el ingrediente que se ha volatilizado en la cultura actual.

Divas: antes y ahora

Hoy, quizá, no existan divas como aquellas. Pero el anhelo sigue ahí: el deseo de recuperar una forma de estar en el mundo donde el detalle, la medida y la actitud pesaban más que la notoriedad.

Y esa, precisamente, es la idea que Lomana rescata con contundencia: el glamour no depende de los focos, sino del carácter. Y el carácter, cuando es auténtico, jamás pasa de moda.