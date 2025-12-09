Suscribete a
ABC Premium

Carmen Lomana: «Ahora no hay divas. Una diva nunca puede desilusionar a su público»

La empresaria reflexiona sobre la extinción de las divas clásicas y el impacto de la sobreexposición actual

Carmen Lomana: «He rechazado casarme dos veces, quiero morirme siendo la viuda de Guillermo»

Carmen Lomana: «Ahora no hay divas. Una diva nunca puede desilusionar a su público»
GTRES
Daniella Bejarano

Daniella Bejarano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El viejo Hollywood sigue proyectando una luz que, lejos de apagarse, cada año se vuelve más magnética. Hay algo en Sophia Loren, en Grace Kelly, en Audrey Hepburn, que continúa despertando un tipo de admiración difícil de reproducir en la era de las prisas ... y del exceso de exposición. Eran mujeres que convertían cada gesto en icono y cada aparición en un acontecimiento. Su elegancia no dependía del vestido, sino de la actitud. Una estirpe de divas que hoy, según Carmen Lomana, ya no existe.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app