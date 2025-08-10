Carlota Corredera y Kiko Hernández sellan su reconciliación en televisión

Carlota Corredera (51 años) ha vuelto a la televisiñon tras estar un tiempo alejada del foco mediático. La colaboradora está de regreso con el programa 'Tentáculos' de 'TEN', un espacio que ha marcado su reencuentro con Kiko Hernández (48 años), con quien llevaba tiempo sin hablar. «Una historia de amor televisivo interrumpida», así es como la presentadora describe su relación con su compañero. «Yo creo que hay parejas televisivas que están abocadas a encontrarse y nosotros nos hemos encontrado. Espero seguir reencontrándome con él durante mucho tiempo», expresó en entrevista con 'SEMANA'.

El reencuentro se produjo en pleno directo, antes de arrancar la grabación de 'Tentáculos'. Frente a la audiencia, ambos se reconciliaron, cerrando así una etapa de distanciamiento. Desde entonces, la química entre ellos ha resurgido. «La complicidad, la magia y la química que hay entre nosotros no es fácil encontrarla ni en tu vida privada ni en la profesional. La verdad es que le echo mucho de menos. Me consta que él también, porque me manda mensajes para decirme qué ganas tiene de volver a estar con todos«, reconoció.

Para Carlota, este programa ha sido más quen trabajo, puesto que le ha servido de terapia tras su salida de Mediaset. «Creo que las heridas de nuestra etapa en 'Mediaset' poco a poco van cicatrizando. En el caso de Kiko y el mío, la oportunidad de hacer de nuevo en 'Tentáculos' ese mix de corazón y entretenimiento con toda la libertad del mundo ha sido terapéutico», confesó.

La periodista también valoró el momento personal de su compañero, destacando la visita de Fran Antón, pareja de Hernández, al programa. «La Carlota de 2009 jamás habría pensado que eso se iba a producir. Me alegro porque para llegar a ese momento Kiko ha dado muchos pasos hacia su felicidad. Creo que se ha liberado de muchas cosas que le impedían vivir con plenitud. Se merecía encontrar a alguien como Fran, que le hace genuinamente feliz».

Consciente de que el futuro de 'Tentáculos' en la parrilla de 'TEN' aún es incierto, Corredera afronta el final del verano con ilusión y la esperanza de continuar el camino junto a Hernández. «Me encantaría seguir en 'TEN', seguir en Radio Nacional y afrontar nuevos proyectos en los que pueda mostrar todas mis facetas. Ojalá pueda conjugar todo eso y seguir disfrutando de esta vocación tan maravillosa», declaró.

Mientras tanto, la gallega sigue reibiendo el cariño del público allá donde va, especialmente en su tierra, donde asegura que nunca le faltan palabras de apoyo y preguntas sobre su próximo regreso al plató. Y, si de ella depende, ese regreso será de la mano de Kiko Hernández.

