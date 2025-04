Carlota Corredera habla, como nunca antes, de su polémica más sonada: «Sigo traumatizada»

La vida es reinventarse. Y así lo ha hecho Carlota Corredera, quien tras una etapa presentando 'Sálvame', el programa que tantas glorias dio a Telecinco, ahora entrevista a personalidades de distintos ámbitos en 'Superlativas', su pódcast. Así, esta semana se ha abierto en canal con Mara Jiménez, su nueva invitada, con la que hablado alto y claro de la gordofobia. La comunicadora gallega no ha dudado en tratar la que ha sido una de sus polémicas más sonadas -y eso que aún no se había pronunciado sobre ella pese a que ocurrió hace siete años-.

Todo se remonta a cuando una creadora de contenido, Esty Quesada, conocida popularmente como 'Soy una pringada', publicó un vídeo en YouTube cargando contra la periodista cuyo titulo rezaba «Carlota Corredera, Gorda Traicionera». Señalar que se viralizó y cuenta con más de 2.5 millones de reproducciones. Así, la YouTuber arremetió contra la presentadora por el discurso de «body positive» que repetía allá donde iba. «Esta señora era una gorda que trabajaba de regidora en 'Sálvame' y se pasó siempre detrás de las cámaras porque claro, estaba gorda y estaba como acomplejada. Pero luego dijo voy a adelgazar 60 kilos para hacer como que nunca he estado gorda, pero al mismo tiempo me voy a lamentar mucho de lo gorda que he estado, en plan súper víctima», se puede escuchar en parte de la grabación.

Eso motivó que muchos usuarios de las redes sociales comenzaran a dirigirse a Carlota Corredera utilizando los mismos términos. Y no ha sido hasta ahora cuando ha roto su silencio para abordar cómo se sintió. «Había un vídeo que se estaba haciendo viral en el que se me llamaba gorda traicionera y ese vídeo a mí me cambió completamente la vida. Ese vídeo que se supone que estaba hecho desde el humor y que estaba hecho desde alguien autorizado porque era una persona gorda la que me estaba atacando ahí... Todavía estoy traumatizada por eso», comienza explicando la presentadora gallega.

Su gran miedo

La comunicadora asegura que «me han preguntado millones de veces qué pasó, cómo lo viví y nunca he hablado públicamente. No he denunciado a esa persona, no he hecho nada contra esa persona». Aunque el hecho de que no haya querido pronunciarse antes no significa que no le haya afectado llegando a temer ser insultada durante sus firmas de libros: «Empecé a ir con miedo y cuando se acercaban chavales pensaba que venían insultarme porque yo tenía mis redes llenas de gente joven que me insultaba, que ejercían una violencia impresionante y yo pensaba pero ¿por qué? Todavía no sé, no entiendo muy bien el objetivo de que personas que hayan denunciado que han sufrido 'bullying' también lo hagan porque yo sentí que conmigo hicieron 'bullying'».

Más temas:

Telecinco

Sálvame

Salud

Televisión