Carlos III, cada vez más rico: su fortuna personal asciende a 762 millones

Carlos III es uno de los hombres más adinerados de Reino Unido. Tal y como ha publicado el 'Sunday Times' en su lista de megarricos, el monarca está en el puesto número 238 con una cantidad de 762 millones de euros. Curiosamente, la misma cantidad de la que pueden presumir el ex primer ministro, Rishi Sunak, y su mujer, Akshata Murty. Además de la asombrosa cantidad, que por supuesto está basada en su riqueza personal y no la de la Corona, el Rey es un buen gestor. Porque en solo un año la cantidad que amasa su patrimonio ha subido en 35,7 millones de euros.

Entre sus propiedades privadas antes de 2022 estaban todas las que pertenecen al Ducado de Cornualles, puesto que aunque se trate de un título nobiliario su riqueza, que ha ido creciendo desde que estableció en 1337 Eduardo III, es privada. Sin embargo, desde que heredara el trono este fantástico portfolio de inversión le pertenece a su hijo, el Príncipe Guillermo.

Esta cifra prácticamente dobla a la de su madre, la Reina Isabel, que falleció en 2022 con un patrimonio estimado de 440,6 millones de euros. Carlos III tiene parte de las propiedades de su madre en herencia, como son Sandringham y Balmoral, que no pertenecen a la Corona sino a la familia. Otras propiedades que también forman parte del patrimonio de Carlos III son la histórica casa de Birkhall, situada en Aberdeenshire, Escocia, que es donde el monarca pasó su luna de miel con Camilla en 2005. O una casa que compró el pasado mes de marzo, contigua a la de Camilla, Ray Mill House, porque supuestamente tenía miedo de que su privacidad se viera afectada si se convertía en una localización para bodas. Curiosamente, en 2006 el entonces Príncipe compró también dos casas rurales en Rumanía que aún son suyas.

Los medios británicos señalan que esta fortuna del rey Carlos III le hace 166 millones de euros más rico que los Beckham, por ejemplo, que se supone que tienen un patrimonio conjunto de unos 594,9 millones. Pero según una investigación de 'The Guardian' de 2023, la cantidad que acumula el monarca sería muchísimo mayor.

Incluyendo los coches históricos y de lujos, sellos únicos, propiedades, inversiones, caballos, joyas y arte, sumando las fincas históricas, el medio británico sitúa el patrimonio de Carlos III en más de 2.381 millones de euros. Cuadros de Monet y Dalí, Rolls-Royce y joyas de diamantes son solo algunas de las piezas más valiosas.

Carlos III y la Reina Camilla GTRES

Pero o más importante, que el periódico ya señalaba hace dos años, es que el heredero al trono no tiene los impuestos que les corresponden al resto de ciudadanos por heredar. Tampoco tendría por qué pagar el impuesto sobre la renta, pero ese escoge abonarlo voluntariamente.

El impuesto estándar por herencias en Reino Unido es del 40% a partir del límite de 387.000 euros. Es decir, quienes tienen un patrimonio menor de esa cantidad no tienen que pagar nada, pero quienes lo superan solo tienen que abonar el porcentaje de la cantidad sobrante desde esa cifra. Sin embargo, en el caso de la Familia Real su riqueza no puede hacer más que crecer en las transmisiones patrimoniales porque no tienen que desprenderse de nada.

Esta excepción solo aplica al impuesto de herencias y solamente cuando el heredero accede al trono. Por lo tanto, los Príncipes Guillermo y Harry tuvieron que pagar lo correspondiente tras la muerte de su madre pero el nuevo Príncipe de Gales no tuvo que abonar nada al recibir el Ducado de Cornualles.