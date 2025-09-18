Carlos III recuerda ante Trump su historia de amor con la hija de Nixon: «Podría haberme casado»

Aquel verano del 70 fue bastante extraño. Mientras Estados Unidos libraba una desastrosa guerra en Vietnam y mostraba imágenes de apocalipsis y barricadas en las calles, entre bambalinas se diseñaba otra operación de sangre, pero en otros términos bien diferentes. Aquel verano en el que el Rey Carlos III pudo haber sido un Nixon.

Los Trump están en el Reino Unido en visita de Estado y Carlos III, según dicta el protocolo, ha querido agasajar a Donald y Melania con una cena de honor en la que, por supuesto, ha habido un espacio para el brindis y los discursos. Y ha sido entonces cuando Carlos III ha recordado aquel momento en el que tuvo la oportunidad de casarse con una ciudadana estadounidense.

En la cena de estado en honor al presidente Donald Trump, el monarca británico ha recordado con humor una época en la que la familia real británica y la Casa Blanca estuvieron muy cerca de compartir una historia más que íntima en aquellos tiempos en los que el hijo mayor de Isabel II era un codiciado soltero.

Cuando tenía 21 años

Resulta que en el verano de 1970, tras una gira por Canadá con sus padres, el Príncipe Carlos, que por entonces tenía 21 años, y su hermana, la Princesa Ana, fueron enviados a Washington en una visita semioficial de dos días a Estados Unidos. Un viaje de juventud que ha recordado el monarca inglés durante el banquete celebrado en el Salón de San Jorge del Castillo de Windsor, al final del primer día de la visita del presidente Trump.

«Siempre he admirado el ingenio del pueblo estadounidense y los principios de libertad que su gran democracia ha encarnado desde sus inicios. A lo largo de mi vida, desde mi primera visita a Estados Unidos en 1970, y durante mis más de 20 visitas desde entonces, he apreciado los estrechos lazos que unen a los pueblos británico y estadounidense», ha explicado Carlos III.

Y luego ha añadido con una leve sonrisa y su particular sentido del humor: «Si los medios de comunicación hubieran tenido éxito en su intento de profundizar aún más esta relación especial, ¡yo mismo podría haberme casado con un miembro de la familia Nixon!».

El sueño americano

Carlos III aludió así a aquel 'sueño americano' de la prensa de la época, que elucubraba con la posibilidad de una alianza entre el heredero al trono británico y la élite de Estados Unidos. De hecho, se organizaron varias reuniones en Washington entre el príncipe inglés y Tricia Nixon, hija del 37º presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, quien entonces iniciaba su primer mandato.

A pesar de los esfuerzos de ambas partes y las esperanzas de otros, un partido de béisbol y una cena suntuosa no fueron suficientes para despertar el amor a primera vista y la opción de asistir a un cuento de hadas entre ambos se fue diluyendo como lágrimas en la lluvia, como decía la película.

El 18 de junio de 1971, Tricia Nixon finalmente se casó con Edward Finch Cox, un abogado corporativo, en el jardín de rosas de la Casa Blanca. Carlos, por su parte, esperaría otros diez años antes de casarse con Lady Diana Spencer en 1981. Aquello también sería su Watergate particular.