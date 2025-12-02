Carlos Gustavo de Suecia, evacuado a un lugar secreto y seguro en un simulacro de guerra con Rusia

Son las ocho de la mañana en Estocolmo y se confirma un ataque de Rusia. El gobierno activa el protocolo de seguridad para la Casa Real. El Rey y la Princesa heredera son evacuados de sus ubicaciones hacia instalaciones seguras en búnkeres y centros ... de mando y a las 12 participan los dos en la primera sesión de coordinación del centro de mando del Ejército sueco, con el objetivo de garantizar la continuidad del Estado en el escenario de guerra. Este fue el inicio del simulacro en el que participó el pasado viernes el Rey Carlos Gustavo y toda la Casa Real de Suecia.

En paralelo a su evacuación al punto secreto del centro de mando, la Försvarsmakten desplegaba unidades en distintos puntos estratégicos y ensayaba respuestas rápidas ante ataques simulados en cumplimiento de las órdenes recibidas de dicho centro de mando. Ante la persistente amenaza rusa, todo el flanco oriental de la OTAN se está preparando para un posible escenario de guerra y en Suecia se están desempolvando y actualizando protocolos que llevaban décadas en un cajón de la Casa Real.

Cooperación

«El escenario planteado fue una grave evolución en la situación de seguridad en Suecia y en la región circundante. El propósito del ejercicio fue discutir qué medidas serían necesarias, en esta situación ficticia, para mantener la seguridad del país», según el comunicado oficial. En caso de guerra, como parte del Consejo Asesor de Exteriores, el Rey Carlos XVI Gustavo y la Princesa heredera Victoria de Suecia deben estar presentes, junto con el primer ministro Ulf Kristersson y la ministra de Exteriores Maria Malmer Stenergard, para tomar las primeras decisiones de reacción institucional.

Es en este foro donde debe decidirse el contenido de un mensaje a la nación para el que hay preparadas cámaras de televisión y una conexión por satélite en el búnker. En este caso, el simulacro incluía ataques rusos a infraestructuras críticas con alto número de bajas y se entrenaba en particular la capacidad de coordinar rápidamente la respuesta entre el parlamento, el gobierno, los mandos militares y la Casa Real. También participaron en las maniobras diputados del Riksdag, efectivos de las Fuerzas Armadas y representantes de varias agencias gubernamentales, como la Agencia Sueca de Defensa Civil.

El primer ministro Ulf Kristersson explicó en un comunicado oficial que el propósito de estos ejercicios conjuntos es «especialmente relevante», dada la situación actual de seguridad y «la necesidad de fomentar la cooperación entre las instituciones clave del Estado, identificar posibles debilidades en la coordinación y la comunicación entre los responsables, así como evitar duplicación de acciones que puedan llevar a confusión», llegado el caso.

Carlos Gustavo y Victoria en una reunión del consejo GTRES

Ha sido una iniciativa impulsada directamente por el Gobierno sueco, que busca robustecer la preparación de los involucrados en la protección de la seguridad interna del país. «Es importante que nuestros procesos democráticos centrales sigan funcionando incluso en situaciones difíciles. Por eso tenemos que practicar. En última instancia, se trata de estar siempre preparados, para que podamos permanecer siempre libres», ha declarado por su parte Andreas Norlén, presidente del Riksdag y de la Comisión de Guerra.

La evacuación de la Casa Real fue un elemento central, para probar protocolos de seguridad. La Princesa heredera Victoria tuvo un rol activo gracias a su formación militar en curso. En el ejército desde 2024, participa en ejercicios tácticos y de liderazgo y el simulacro perseguía específicamente reforzar su papel como futura jefa de Estado en situaciones de crisis.

Primero desde 1990

Además de su seguridad y su presencia en la toma de decisiones, participó activamente junto en el Rey en las deliberaciones sobre diversas situaciones hipotéticas que requerían respuestas coordinadas de los distintos órganos del Estado. Las autoridades evaluaron así la eficacia de los sistemas de comunicación, las cadenas de mando y la flexibilidad institucional frente a una crisis potencial. Constataron que la cooperación interinstitucional y la construcción de relaciones de confianza entre los principales actores estatales resultan elementos prioritarios.

El gobierno y la Oficina del Primer Ministro realizan regularmente ejercicios basados en diversos tipos de eventos y escenarios que implican evacuaciones de urgencia, pero la Casa Real no participaba en algo semejante desde 1990. La realización del ejercicio fue anunciada oficialmente por el gobierno y las Fuerzas Armadas ese mismo día, para entrenar también el efecto sorpresa. La elección de finales de noviembre buscaba coincidir con otros ejercicios de defensa civil y militar en curso en Europa, reforzando así también la colaboración internacional.

A las 19:00 horas, terminado el simulacro, el Rey y la Princesa heredera participaron igualmente en la sesión de balance de resultados y aprendizajes. El último ejercicio fue la redacción y emisión de un comunicado publicado en sueco, inglés y ruso, en el que el país enviaba un claro mensaje de determinación en la defensa de su soberanía, cumplimiento de sus compromisos de defensa y preparación nacional para el conflicto.