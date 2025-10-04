Carlo Costanzia ataca a su madre tras la publicación de sus memorias: «Dice cosas bastante fuertes sobre mi padre. Los trapos sucios se tienen que lavar en casa»

Este 3 de octubre, Carlo Constanzia se ha sentado en el plató de 'De Viernes' para dar su opinión sobre las memorias de su madre, Mar Flores, que ha levantado tanta polémica estas últimas semanas. El libro en cuestión, 'Mar en calma', comienza su relato asegurando que la modelo «a la sombra del escándalo, fue vapuleada, ofendida y acosada por todo un país que aún vivía bajo códigos machistas muy enraizados».

Uno de los capítulos que más llamó la atención fue en el que arremete con dureza contra su ex, el aristócrata Carlo Costanzia. Sobre él dice que se casó jovencísima «y, sin saberlo, con un completo desconocido», un tipo celoso y que le daba mala vida, y su divorcio fue bastante tormentoso. Aunque Constanzia ha evitado ahondar en estos asuntos, pero es cierto que no puede ni ver a su ex y que, cuando Carlo hijo estaba a punto de tener un bebé con Alejandra Rubio, soltó en un programa televisivo que espera «que sea mejor abuela que madre».

Ahora ha sido su hijo el que ha reaccionado públicamente a las memorias de Mar Flores. «No me veía venir todo esto. Esto ha sido un tsunami bastante mas grande de lo que pensé que podía pasar», ha confesado sobre el revuelo mediático que se ha formado en torno al libro. «Creo que debería haber mantenido ciertas cosas en privado y ciertas otras haberlas resuelto, si así hubiera sido, por vía judicial y no de esta manera», ha opinado.

Aunque desde hace semanas, los medios de comunicación apuntaron a un distanciamiento entre madre e hijo, el actor ha asegurado que ha hablado con su progenitora sobre este tema: «He hablado privadamente con mi madre y le he expresado mi opinión de lo que creía oportuno o inoportuno y de las cosas que se podrían haber resuelto privadamente. Desde luego, yo siempre he sido partícipe, en su momento, de que los trapos sucios se los tiene que lavar, cada uno, en su propia casa y no es plato de buen gusto que toda España sepa todo», ha dicho con firmeza. «Dice cosas bastante fuertes de mi padre de las que no quiero formar parte», ha justificado.

Ante esta reacción de su hijo, Mar Flores «ha entendido mi disgusto, tenemos una relación que nos permite hablar y sabe que no es agradable para mí», ha añadido dejando claro que la relación con su madre es buena pese a los rumores.