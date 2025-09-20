Carlo Costanzia arremete contra las memorias de Mar Flores: «Ella solo dice barbaridades»

El eco de 'Mar en calma', las memorias de Mar Flores, ha terminado por arrastrar a uno de los protagonistas más esperados: Carlo Costanzia. El empresario italiano, que hasta ahora había preferido mantenerse en un segundo plano, decidió hablar alto y claro en el programa 'De Viernes' para dar su versión sobre los episodios más delicados que la modelo relata en su libro. «Estoy indignado», arrancó, visiblemente molesto.

Costanzia asegura que jamás imaginó que Mar preparaba unas memorias y que fue su nuera, Alejandra Rubio, quien le abrió los ojos. «Fue ella quien me trajo el libro a Turín», explicó. A partir de ahí, decidió leerlo y no dudó en desmontar varios de los capítulos: desde los presuntos malos tratos hasta un supuesto secuestro de su hijo, pasando por una supuesta infidelidad que atribuye directamente a la modelo. «Después de ver la cobertura, me lo cogí y me lo leí. Ella solo dice barbaridades», expresó.

Costanzia se mostró firme al negar los episodios de malos tratos y violencia que Mar narra en sus memorias: «Yo jamás la he cogido para tirarla por el balcón, jamás le he puesto un dedo encima y jamás le he sido infiel». Según él, la infidelidad vino de parte de Mar, a quien acusa de haber iniciado una relación con Javier Merino cuando aún convivían como pareja.

Para reforzar su versión, presentó una factura de llamadas de diciembre de 1994 en la que, según relató, aparecen comunicaciones desde la casa de Merino. «Ella me decía que estaba en Becerril de la Sierra con su familia, pero me llamaba desde la casa de Javier Merino», detalló.

Además, el italiano relató que llegó a confrontar al empresario: «Hasta yo hablé con él un día, muy enfadado, y me dijo: 'Mar me dijo que estabais divorciados'. Y yo le respondí que seguíamos viviendo juntos». Según Constanzia, esa conversación habría generado una crisis entre Mar y Javier, que se sintió engañado.

Más allá de las acusaciones, uno de los momentos más comentados de la entrevista fue cuando Costanzia señaló a su nuera como pieza clave para descubrir el movimiento editorial de Mar Flores. «Sabía que se iba a hacer ese libro gracias a tu hija», le dijo en directo a Terelu Campos. Explicó que Alejandra no solo le llevó el ejemplar a Turín, sino que le mantuvo informado de los pasos públicos de la modelo, como su aparición en 'El Hormiguero'.

Custodia y viejas heridas

El italiano también desmintió las acusaciones de secuestro que figuran en el libro: «No estoy condenado, ella retiró todas las denuncias, y tampoco secuestré al niño. Me lo llevé a Italia por Navidad porque así lo estipulaba el convenio regulador. Cuando lo fui a devolver, ella estaba de viaje en Suiza. ¿A quién le dejo el niño?».

Costanzia recordó que incluso obtuvo la custodia en Italia y defendió que ese hecho prueba su inocencia: «Si fuera tan criminal y tan violento como ella dice, jamás me habrían dado la custodia de mi hijo». Y añadió: «He vivido un infierno por casi 10 años como padre. Le acompañé en sus problemas de adicciones, estuve presente en reuniones terapéuticas, pero nunca me consta que su madre asistiera».

El posado con las Campos

Esta intervención televisiva llega pocos días después de que Carlo apareciera en una imagen muy comentada: la del cumpleaños de Terelu Campos, en la que posó junto a la presentadora, su hijo y Alejandra Rubio. Muchos la interpretaron como una respuesta pública a Mar Flores, aunque Terelu restó importancia al gesto: «Fue una foto casual, no planeamos nada. Somos dos abuelos, nada más».

Por ahora, Mar Flores ha preferido guardar silencio ante los demoledores desmentidos de Carlo Costanzia, aunque la polémica en torno a sus memorias sigue creciendo y parece lejos de apagarse.