Cardi B da la bienvenida a su cuarto hijo, el primero con el jugador de la NFL Stefon Diggs

A sus 33 años, la popular y extravagante rapera estadounidense Cardi B ha tenido su cuarto hijo y el primero con su actual novio, el jugador de la NFL Stefon Diggs. Es un niño y, según confirmó su representante a la revista 'People', ... la madre «está sana y feliz».
Cardi B también compartió la noticia en Instagram en la descripción de un vídeo donde hace playback de 'Hello', de su segundo álbum de estudio, 'Am I the Drama?', lanzado recientemente. Una forma de conjugar acontecimientos personales con promoción profesional, como se lleva ahora en el mundo del espectáculo.
«Mi vida siempre ha sido una combinación de diferentes capítulos y diferentes etapas», escribió Cardi B. «Mi último capítulo fue el comienzo de una nueva etapa. Empezar de cero nunca es fácil, ¡pero ha valido muchísimo la pena! ¡Os presenté nueva música y un nuevo álbum! Un nuevo bebé llegó a mi vida, y una razón más para ser la mejor versión de mí misma, una razón más para amarme más que a nada ni a nadie, para poder seguir dándoles a mis hijos el amor y la vida que se merecen», añadió.
Una mujer empoderada
La rapera prosiguió con todo un discurso de empoderamiento: «Este próximo capítulo es yo contra mí misma. Soy yo contra todo pronóstico, contra todo lo que se interpone en mi camino. He empezado a prepararme para la gira, poniendo mi cuerpo y mi mente a punto. ¡Nada me impedirá ofreceros la actuación de vuestras vidas! He aprendido, he sanado, ¡y amo a la mujer en la que me he convertido! Eso es lo que significa esta nueva etapa para mí, y la estoy afrontando mejor que nunca».
El propio Diggs, de 31 años, ya había revelado el sexo del bebé en una alfombra roja a principios de este mes. «Es un niño. Con eso me basta. Estoy deseando que haga flexiones, abdominales y corra por ahí», contó.
La rapera tiene tres hijos —Kulture, Wave y Blossom— con su exmarido, el rapero Offset. Solicitó el divorcio en julio de 2024, cuatro años después de presentar la primera, aunque la separación formal todavía no se ha rubricado. Por lo que respecta a Diggs, él ya es padre de dos hijas, Nova y Charliee, de una relación anterior.
Cómo criar a un hijo
Cardi B, cuyo nombre real es Belcalis Almánzar, confirmó en una entrevista emitida el 17 de septiembre en CBS Mornings que estaba embarazada de su cuarto hijo. «Voy a tener un bebé con mi novio, Stefon Diggs», le dijo la rapera a la presentadora Gayle King durante la conversación. «Estoy emocionada, estoy feliz», dijo. «Me siento muy bien. Me siento muy fuerte, muy poderosa por todo este trabajo, ¡y además estoy creando un bebé!», señaló.
Durante su participación en el pódcast 'On Purpose', de Jay Shetty, Cardi B habló sobre cómo criar a sus hijos para que sean «mejores que yo». La flamante mamá apuntó que no quiere que sus hijos sean perfectos, pero sí que sean «una versión cien veces mejor» que la suya. «Es disciplina. Tiene que estar en ti, y tienes que ser mejor que yo. Quiero que seas mejor que yo. Hay cosas que yo no puedo hacer pero que quiero que mis hijos hagan», agregó.
Toda una madraza
A pesar de sus extravagancias públicas –hace mucho aseguró que llevaba tres meses sin lavarse el pelo- Cardi B siempre se ha tomado muy en serio su papel como madre y la educación de sus hijos. «Quiero que seas más inteligente que yo. Quiero que seas... no perfecta, porque no puedes hacer que tus hijos sean perfectos y no quieres presionarlos para que lo sean... pero quiero que seas una versión cien veces mejor que yo, y voy a inculcártelo. Te vas a enfadar y vas a llorar, pero algún día lo apreciarás, porque ojalá alguien me hubiera inculcado a mí, cuando era joven, lo que les he inculcado a mis hijos», resumió.
Cardi B y Diggs comenzaron a salir en octubre de 2024. En mayo de 2025, la pareja hizo su primera aparición pública juntos en un partido de la NBA jugado en Nueva York después de asistir durante meses a los mismos eventos, pero llegando por separado. Hasta ese momento, Cardi B había evitado hablar de una posible relación. También evitó especulaciones sobre su embarazo y aseguró CBS Mornings que habían sido una decisión deliberada.
