«Caos y soledad»: así fue el divorcio del actor Rowan Atkinson según lo vivió su hija

La hija del popular actor Rowan Atkinson, Lily Sastry, habló por primera vez sobre el divorcio de sus padres para revelar que la separación la sumió en «la oscuridad y el caos», una experiencia profundamente devastadora de la que le costó recuperarse.

Rowan Atkinson, de 70 años y conocido por su papel como Mr Bean, se separó de Sunetra Sastry, exmaquilladora de la BBC, en 2015 y tras 24 años de matrimonio. Ella obtuvo un divorcio rápido por el «comportamiento irracional» del actor, quien desde entonces mantiene una relación con la actriz Louise Ford, de 44 años.

Al hablar sobre la separación de sus padres, Lily, de 30 años, ha contado que experimentó mucha soledad durante su juventud, al tiempo que ha hablado de las dificultades de sobreponerse a una familia rota. «Pasé por mucho caos y soledad durante mi juventud. Ahora que tengo 30 puedo ver claramente dónde estaba y qué sucedía en mi interior durante los días más oscuros», manifestó en una entrevista para 'The Daily Mail'.

Atrapada entre dos mundos

«Estaba muy perdida y solo empecé a sentirme vagamente normal hace poco. Siempre he estado atrapada entre dos mundos; no pertenezco aquí, pero tampoco allí», ha explicado Lily, quien en 2017 cambió su apellido de Atkinson al de su madre, Sastry, lo que generó rumores de una posible ruptura entre ella y su padre. Reside en Londres, ahora es artista profesional y presentó su primera exposición en una pequeña galería independiente de la capital inglesa el pasado mes de diciembre.

«Es difícil descubrir quién eres sin amigos, con una familia rota y sin idea de cómo desenvolverte en la música y tratar de comprender el mundo. Me ha llevado años descubrir mi vida y quién soy, así como convertirme en la mejor persona que puedo ser. He cometido innumerables errores y he estado herida, perdida y sola muchas veces», ha relatado antes de añadir: «El arte fue mi guía. Lo que hizo que todo el sufrimiento valiera la pena mientras trabajaba por una meta, un sueño».

Rowan Atkinson y Louise Ford se conocieron en 2013 tras aparecer juntos en el West End, donde él protagonizaba la obra cómica 'Quartermaine's Terms'. Desde entonces, la pareja ha mantenido su relación relativamente discreta y en secreto, y rara vez se les ha visto juntos.

Rowan Atkinson y Lou Ford

Antes que eso, Louise Ford mantuvo una relación con el monologuista James Acaster, quien posteriormente elaboró un número a partir de su experiencia personal y de cómo se sintió al conocer la noticia de su ruptura a través de un artículo en un periódico.

Aquella historia ocupó grandes titulares en el Reino Unido y se ofrecieron detalles sorprendentes como la noticia de que Rowan Atkinson y Sunetra se estaban construyendo una mansión de 11 millones de libras en Oxfordshire cuando se separaron.

Tras la ruptura, el actor se mudó a una casa de campo de 4 millones de libras en Hampstead, al norte de Londres, mientras que Sunetra residió en la mansión de 21 millones de libras en la capital que Rowan Atkinson le compró en 2014.

Tras revelarse en octubre de 2017 que la hija del actor había cambiado su apellido en redes sociales, un portavoz suyo declaró: «No es cierto que Rowan y Lily se hayan distanciado». Una fuente aseguró al 'Daily Mail' entonces que todo era «un verdadero misterio» y explicó: «Atkinson ha sido el nombre de Lily toda su vida, pero ahora ha dejado todo atrás y se presenta como Lily Sastry».

Rowan Atkinson sedujo a 20 millones de espectadores con su icónico papel de Mr. Bean en su época de mayor apogeo. Su éxito le permitió amasar una espectacular fortuna valorada en más de 70 millones de libras.

