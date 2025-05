La cantante Olivia Rodrigo revela el momento que vivió al ser confundida con una criminal: «Entré en pánico»

A sus 21 años, la joven Olivia Rodrigo, como toda estrella de la música reciente que se precie, ya puede decir que ha traspasado las barreras de su carrera musical y protagoniza, como el resto, numerosos titulares en los medios de comunicación por aspectos relacionados con su vida personal que poco tienen que ver con sus canciones. En los últimos días, la exitosa intérprete de 'drivers license' se ha visto envuelta sin quererlo en diferentes acontecimientos que la sitúan en el centro del foco mediático, en el que se habla de ella con menos frecuencia con la que se tratan los logros de su música.

Por casualidad, la artista comparte nombre con el reciente ganador del Balón de Oro Rodri y, sin esperarlo, la artista recibió en cuestión de minutos numerosos mensajes de indignación. Quien sabe si por error o por tomarse el galardón con humor, los usuarios entraron en el perfil personal de la artista para reaccionar al logro del deportista y recriminarle a Oliva la devolución del mismo, en un momento en el que ella pudo encontrarse más desconcertada que nunca. «No mereces el Balón de Oro… ¡Vini lo merece más que todos los jugadores del City!», rezaba uno de los comentarios que no guardaban relación alguna con la artista.

Este incidente no era al único al que se ha enfrentado la cantante en estas semanas. Con motivo de su caída viral durante el concierto en el Rod Laver Arena de Melbourne, que forma parte de su gira 'Guts World Tour', la actriz se pronunciaba en su última visita al programa 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' para aclarar, que aunque en un primer momento reaccionó entre risas al accidente en directo, requirió que visitase el hospital de Australia para descartar conmociones cerebrales. Fue en esta misma visita donde Olivia, además de relatar que allí fue atendida por un enfermero que se llama igual que su abuelo, asegurando que pudo ser una señal de él confirmándole que la cuidaría siempre, contó al presentador otra anécdota con las autoridades que aunque pueda parecer divertida, hizo que entrase en pánico.

Lío de nombres

Lo que para ella fue «un pequeño problema con la ley», en realidad pudo terminar con la artista en prisión tras ser confundida en la frontera que separa Canadá de Estados Unidos con una criminal reincidente buscada por la policía. Tal y como comenzaba contando la historia, se disponía a cruzar de madrugada el paso fronterizo del trayecto de Canadá a Portland cuando las autoridades le obligaron a detenerse tras haber entregado su pasaporte. En un primer momento, Rodrigo pensó que la habían reconocido por sus canciones y querrían un «autógrafo» para su hija. «Me dijeron 'necesitamos que nos acompañe'», siguió contando.

Pero lo que le esperaba no tenía nada que ver con una reacción fanática, sino con una posible detención tras ser conducida a la sala de interrogatorios del lugar. «Eran las tres de la mañana, estaba delirante y me llevaron a una habitación, y fue un interrogatorio. Había un agente con una pistola», asegura al recordar el episodio que vivió. Allí, los agentes de seguridad le preguntaron a Olivia si había sido detenida en alguna ocasión, a lo que con total seguridad respondió que no. Tras volver a preguntarle con insistencia, la cantante llegó a dudar de si había sido arrestada antes o no.

«Yo le dije: 'No, no me han arrestado'. Él me preguntó: '¿Estás segura?'. Le dije: 'Oh, Dios mío, tal vez me arrestaron y no lo sabía'», dice antes de señalar que el agente le advirtió incluso de que mentir era un delito. Con este aviso, ella no pudo evitar ponerse más nerviosa. «Estaba como: no dormiré en América. Tenía mucho miedo. Entré en pánico», dijo. El interrogatorio, que duró media hora, escondía una confusión casual que pudo haberse solucionado con una sencilla comprobación que tuvo lugar después, cuando después de que Olivia Rodrigo deletrease su nombre, se dieran cuenta que ella no era Olivia Rodríguez, una joven que se parece a ella y que ha sido arrestada en numerosas ocasiones. Así, arreglado el malentendido, la artista fue puesta en libertad y pudo retomar su viaje.

