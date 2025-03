El cantante Francisco sigue ingresado y cancela sus conciertos: «Sabía que me queríais, pero no sabía hasta qué nivel» Ha dado una rueda de prensa en donde ha agradecido a todos los que se han preocupado por él

El cantante Francisco, de 66 años, ha ofrecido una rueda de prensa desde el hospital IMED de Valencia, donde lleva una semana ingresado. Vestido con un traje de color negro, el artista ha desvelado que permanecerá ingresado a pesar de su evidente buen aspecto. Además, ha anunciado que el concierto que planeaba hacer por la dana ha sido cancelado.

«Una noticia triste es que el concierto del día 4 de abril se va a posponer, pero bueno, lo importante es en este momento mi salud y que todo vaya bien. Tendré mucho tiempo de cantar a mi público y de haceros felices«, ha desvelado Francisco. Iba a ser en el Palau de les Arts de València en favor de los damnificados de la dana, pero tendrá que esperar.

El cantante fue ingresado durante las Fallas por una bronquitis asmática de la que evoluciona favorablemente, aunque todavía debe continuar la recuperación. Sin embargo, ha aprovechado la oportunidad para mandar un mensaje a todos sus seguidores y aquellas personas que se han volcado con él. «Mi agradecimiento eterno a todas las personas de todos los puntos de España que se han preocupado por mi estado, que me han mandado mensajes de ánimo, sabía que me queríais, pero no sabía de verdad hasta qué nivel«, ha asegurado Francisco, que se ha sentado entre sus médicos.

Además, Francisco ha tenido también unas palabras para su mujer, que ha estado en todo momento a su lado. Ya sea en el ingreso como durante la rueda de prensa, donde incluso se han fundido en un cariñoso abrazo y el artista le ha dado un beso a su esposa.

Francisco y su mujer se funden en un abrazo GTRES

María Francisca Ribes, conocida como Paca, se ha llevado además unas emotivas palabras con las que su marido ha querido dedicarle todo su cariño: «Ella, la verdad que es parte de mi corazón, es mi otra parte de vida. Y gracias a ella que no se mueve de mi lado, pues al igual que mi equipo, que mi manager, que mis músicos, todos están aquí ayudándome y acompañándome en estos días y la verdad estoy muy bien«.

Con Paca lleva casi veinte años casado y ha tenido dos hijos. «Ella es la única persona en el mundo en la que confío ciegamente», decía el artista en una entrevista concedida a ABC en mayo del pasado año. «Le sigo regalando flores, le dejo notas con palabras bonitas. Me gusta», añadía, explicando que para él esa era la clave para que la pareja dure.