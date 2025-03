La cantante Duffy reaparece diez años después del secuestro que cambió su vida

A finales de los años 2000 la canción 'Mercy', interpretada por una desconocida cantante británica cuyo timbre de voz la hacía inconfundible, sonaba en todas las radios. «Te estoy pidiendo clemencia, ¿por qué no me liberas?», cantaba Duffy, una joven aspirante a estrella cuyo nombre real era Aimée Anne Duffy. Pero tras saltar a la fama con ese tema, y tras publicar un álbum en 2010, desapareció por completo de la vida pública.

No fue hasta 2020 cuando se conoció que Duffy había desaparecido porque vivió una experiencia traumática que le hizo alejarse de la vida pública. Contó que había sido drogada en un restaurante en el día de su cumpleaños, violada y secuestrada. Explicó que la habían trasladado incluso a otro país y que había pasado cuatro semanas bajo los efectos de las sustancias: «Me pusieron en una habitación de hotel y el responsable volvió y me violó».

Pero tras contar su historia en su página web, Duffy volvió a desaparecer. El año pasado publicó en sus redes sociales un mensaje de ánimo para sus casi 200.000 seguidores, pero hacía más de una década que no se la veía. Ahora eso ha cambiado, porque ha compartido un vídeo en el que reaparece tras tanto tiempo apartada de la vida pública. ¡Y está igual que hace quince años!

La reaparición de Duffy ha sido en un vídeo de Tik Tok de E.motion HQ, una banda de música británica que pretende encapsular la música de rave en Reino Unido. Después de semanas en las que han estado publicando adelantos de un remix de 'Mercy', finalmente han demostrado que sí están trabajando con la cantante.

En el vídeo, que ya acumula más de 40.000 reproducciones en menos de 24 horas, se ve a Buffy cantando las primeras frases del estribillo de 'Mercy'. A pesar del paso del tiempo, Buffy aparece bastante reconocible. Con el mismo pelo rubio y un flequillo en cortina que recuerda al de Sabrina Carpenter, un jersey de color negro, y maquillaje sutil, la cantante bien podría lucir el mismo estilo con el que saltó a la fama. «Uno de mis primeros conciertos en directo fue ver a Duffy en el Apollo de Mánchester, estuve escuchando el disco sin parar durante meses», dice alguien en uno de los comentarios.

En su Instagram, Buffy no ha hecho referencia a este trabajo. Sin embargo, en la cuenta de Tik Tok de Emotion HQ aseguran que la cantante ha acudido al estudio a trabajar con ellos, lo cual significaría no solo una reaparición sino una vuelta a la música.

La trágica historia de Duffy

En 2020, Duffy desveló su historia no solo en su página web, también a un periodista de la BBC. Pretendía publicar lo ocurrido, pero prefirió hacerlo en sus propias palabras y hablar de los efectos de corta y larga duración que esta situación traumática tuvieron sobre ella.

«No me sentí segura como para ir a la policía. Sentí que si algo iba mal me moriría y él me habría matado. No podía arriesgarme a que llevaran mal el caso o a que saltara a la prensa mientras estaba en peligro«, confesó. Sí llegó a contárselo a dos mujeres policías cuando, poco después, alguien trató de hacerle chantaje para conseguir información. Y después cuando tres hombres intentaron entrar en su casa. Pero no hay más información sobre cómo se gestionó legalmente el caso a posteriori. Durante años, Duffy tuvo que aprender a vivir con lo ocurrido.

«Estaba escondida, no hablaba con nadie. Permití que la violación se convirtiera en mi compañía«, expresó. Quiso cambiar de vida, de nombre, e irse a vivir a otro país, pero no lo hizo, tenía demasiado miedo. »Ahora puedo dejar atrás esta década, donde tiene que estar el pasado. Con suerte no habrá más preguntas de '¿qué le pasó a Duffy?', ahora sabéis que soy libre«, compartió.