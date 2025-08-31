Candela Márquez confirma que sí ha pasado el verano con Alejandro Sanz pese a los rumores

Los rumores de ruptura persiguen a Alejandro Sanz (56 años) y Candela Márquez desde principios de verano. Después de que Ivet Playà publicara en sus redes sociales un comunicado en el que desvelaba su pasado sentimental con el cantante, muchos asumieron que esto habría podido afectar a la relación sentimental que este tenía con la actriz de 37 años con la que sale desde el pasado año.

Por eso, ante la ausencia de fotografías juntos este verano, ya sea en sus propias redes sociales o tomadas por los fotógrafos, los rumores han cogido peso. Sin embargo, Candela Márquez se ha dejado ver esta semana caminando por las calles de Madrid con apariencia tranquila y relajada y un 'look' desenfadado. Y ante las preguntas de la prenda ha querido desmentir por completo estas ideas que empezaban a tomar forma en el colectivo popular.

«No sé por qué dicen eso», ha comentado, respondiendo a los que especulan con el final de su relación. Y ante la pregunta de por qué no se les ha visto juntos ella ha contestado a los micrófonos de 'Europa Press' con cierto aire de misterio: «Porque no estáis donde tenéis que estar». De esta manera ha confirmado que sí ha pasado el verano con Alejandro Sanz y que, simplemente, no se les ha podido fotografiar. Ya lo dijo en julio, «todo está perfecto».

Aunque no ha querido dar más detalles sobre su vida personal, sí que ha confesado estar muy contenta en lo que respecta a su situación profesional. «Estamos muy bien de audiencia y la verdad que muy feliz con 'La encrucijada', con los compañeros, con los productores, todos estamos muy contentos con el trabajo que hemos hecho». Se refiere a la serie de Antena 3 que adapta la serie turca 'Sühan: Venganza y amor'. Empezó a emitirse el pasado mes de julio y cuenta con Rodrigo Guirao, Ástrid Janer o Abel Folk entre los protagonistas principales.

Aunque Candela no ha compartido nada de sus vacaciones, Alejandro sí ha publicado algún detalle de su verano. No ha parado de trabajar apenas, puesto que este 3 de septiembre empieza su gira en México, que termina el próximo 29 de octubre y que ya tiene la mayoría de las fechas con 'sold out'. Ante esta importante empresa, el cantante ha llegado ya a tierras americanas, por lo que está claro que, ahora al menos, la pareja sí que está pasando unos días separada.

Alejandro Sanz y Candela Márquez se conocieron en las redes sociales, según aseguró de fuentes cercanas el medio mexicano 'TVNotas'. Aunque en un primer momento comenzó como una amistad, tal y como publicó en su momento la revista '¡Hola!'.