La canción de venganza de Shakira contra Piqué, convertida en un cuento que arrasa en Amazon

La sesión 53 de Bizarrap, que ha unido al joven productor argentino a Shakira en una de las canciones de mayor éxito de la historia, se ha convertido en la gallina de los huevos de oro, y no sólo para estos dos artistas. Ya se han visto campañas publicitarias de todo tipo de marcas que intentan aprovechar el tirón del hit para vender sus productos, pero lo que nadie esperaba es que a alguien se le ocurriese convertir la canción en... ¡un cuento infantil!

«La historia sigue a Shakira, quien sufre el dolor del abandono por su pareja Piqué por otra mujer llamada Clara. A medida que Shakira procesa sus emociones, ella expresa su ira y sus sentimientos hacia su ex pareja a través de la letra de la canción», explican desde la editorial Gunis, que ha estado agilísima y en dos días ya había diseñado y puesto a la venta el libro en formato de impresión bajo demanda. Esta editorial, que ya ha narrado en forma de cuento la vida de grandes estrellas de la música como Rosalía, Madonna, Elvis Presley o Freddie Mercury, y de personajes históricos como Leonor, la princesa de Asturias, Rafa Nadal o Hernán Cortés, está ahora arrasando en Amazon con el libro de Shakira, donde ya se han despachado varios centenares de copias para compradores de España, México y Estados Unidos.

Y es que la canción-vendetta de la artista colombiana está haciendo historia de una forma tan contundente, que podría acabar generando todo un mercado para satisfacer a los miles de fans que quieren tener todo lo que se venda relacionado con ella, como una suerte de coleccionismo temático.

La ya célebre sesión 53 ha alcanzado rápidamente el primer puesto en las plataformas de streaming a nivel global. En 24 horas llegó a las 14 millones de escuchas en Spotify y los 52 en YouTube (ahora ya suma 126 millones), siendo la canción en español más escuchada de la historia en un solo día triplicando los resultados del 'Despacito' de Luis Fonsi. También batió el record de visitas en una hora con 3,6 millones de reproducciones y es el Music Session con más streams en menos de 24 horas, lo que convirtió a la canción en el quinto mejor debut en la historia de Spotify.

Todo el mundo se aprovecha del tirón del 'beef'

El gigantesco éxito del 'beef' de Shakira contra Piqué ha agudizado el ingenio de los departamentos de marketing de empresas de relojes y, cómo no, también de coches. «¿Qué supone deshacerse de un deportivo lujoso y exclusivo, como un Ferrari, y adquirir un coche urbano tan común como el Renault Twingo?», dice un anuncio del proveedor de vehículos Carfax. «'Yo valgo por dos de 22', dice Shakira. Y, efectivamente, es así. Según las cifras que manejamos, por cada Ferrari que vemos en nuestras carreteras, circulan 11 Twingos. Es decir, cada dos Ferraris, vemos 22 Twingos. Si la canción ya encerraba un montón de huevos de pascua a lo largo de sus 3:33 minutos, este, hasta ahora oculto, sería uno más».

El anuncio de la compañía, titulado 'Cambiar un Ferrari por un Twingo puede ser arriesgado', abunda en la guasa haciendo una exhaustiva comparativa entre los dos coches: «Cuando acudimos al mercado de segunda mano, los Twingo tienen, de media, casi tres veces más kilómetros –3, el número de Piqué, tan presente en la canción– recorridos que los Ferraris: 132.641 km vs 50.402, lo que demuestra que los primeros son coches de todo uso y mucho trote, mientras que un Ferrari es, claramente, para las grandes ocasiones. Y precisamente por ese motivo, porque acumulan muchos kilómetros en su vida útil, resulta un 60 % más probable que, al comprar un Twingo, te salpique una inconsistencia de kilometraje (es decir, que su cuentakilómetros recoja una cifra inferior a la real) que en el caso de un Ferrari, que suelen rodar mucho menos. En cambio, el comprador de un Ferrari tiene un 20 % más de posibilidades de que le vendan un deportivo de la marca italiana con algún accidente previo. Y, con respecto al superdeportivo italiano, hay siete veces más probabilidades de que sea importado de otro país. Quizá a eso se refería Shakira en su canción; a que lo bueno, como ella y el Ferrari, no lo encuentras fácilmente y hay que importarlo. En cualquier caso, el comprador de un coche de ocasión, ya sea un Ferrari o un Twingo, debe seguir otro de los consejos de Shakira recogidos en su último hit: «Vas acelerado, dale despacio». Según los datos de una encuesta a casi mil conductores españoles, dos de cada tres evitarían comprar un vehículo de segunda mano accidentado con anterioridad si tuvieran a mano esa detallada información. Así que, para no acabar parafraseando a la artista colombiana con aquello de «tiene nombre de marca buena, claramente no es como suena», mejor disponer de esa información sobre el estado del Ferrari o del Twingo, o de cualquier otro modelo, de antemano».

¿Qué será lo próximo? Mientras los números de la sesión 53 sigan subiendo como un cohete, tendremos risas aseguradas para rato.