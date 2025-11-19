Calderón, tajante con Kiko Rivera tras años de tensión: «A Paco no le gustaría verles así»

José Ramón Calderón, conocido no solo por su carrera como abogado sino también por haber presidido el Real Madrid entre 2005 y 2009, ha reaparecido públicamente con un mensaje que, sin duda, dará que hablar. El jurista, que en 2022 se enfrentó a Kiko ... Rivera en los tribunales después de demandar al DJ por vulnerar su derecho al honor, ha vuelto a pronunciarse sobre él… y lo ha hecho con un recado contundente.

Todo se remonta a la emisión del programa Cantora: la herencia envenenada, donde Kiko llegó a referirse a Calderón como «un sinvergüenza» al insinuar que se habría «compinchado» con Isabel Pantoja para apartarlo de la herencia de Paquirri. Aquel ataque televisado desencadenó una batalla judicial que marcó un antes y un después en la relación entre ambos.

Sobre su amistad con 'Paquirri'

El expresidente del Real Madrid atendió a los medios durante la presentación del libro de Jesús Álvarez, donde no evitó ninguna pregunta sobre la actualidad. Allí, al recordar su vínculo con la familia Rivera Pantoja, habló con franqueza: «Le conocí muy pequeño, estuve en su bautizo, quería mucho a su padre, también mucho a su madre aunque hace muchísimo que no la veo. Él murió muy pronto como todo el mundo sabe, fue una amistad truncada demasiado pronto y, como digo siempre, a ella le deseo lo mejor. Él es el hijo de unos amigos míos, como los hijos de Carmen. Lo importante es que recuerden quién era su padre, cómo era su padre y lo que hizo por ellos», explicó.

Ese bautizo al que se refiere fue, según Calderón, uno de los días más recordados por el clan. El jurista evocó esa escena con detalle: «Recuerdo que había muchísima gente conocida, muy feliz Francisco e Isabel lógicamente y aquello tristemente terminó demasiado pronto. Hay gente buena que se fue antes de tiempo. Yo creo que eso le pasó a Paco, que fue una muerte heroica y ver a ese hombre pidiendo calma a los demás».

En defensa de Isabel Pantoja

En plena guerra fría entre madre e hijo, Calderón se posicionó claramente del lado de la tonadillera. Sin atacar directamente a Kiko, dejó claro lo que, en su opinión, pensaría Paquirri si pudiera ver lo que está ocurriendo: «Isabel es una mujer que ha vivido por y para su hijo y que han estado muy unidos. Ahora veo que hay discrepancias. A Paco no le gustaría verles así, a nadie le gustaría ver a un hijo hablando mal de su madre. No le conozco, pero es un error, porque no sé si es que tiene motivos, pero estoy seguro que Paco que no hubiera recibido eso que yo veo en televisión con buena cara».

Sus palabras no solo resonaron como un tirón de orejas para el DJ, sino como un recordatorio del cariño que el torero profesaba a su familia y del daño que puede causar un distanciamiento tan mediático.

Un cierre conciliador tras años de conflicto

A pesar de la tensión que vivieron durante el proceso judicial de 2022, Calderón no quiso cerrar la puerta a una posible reconciliación o, al menos, al deseo de que a Kiko le vaya bien. «Se dijo delante de millones de personas cosas muy graves, pero no eran ciertas. Yo hice todo lo que pude y todos los que participamos en el testamento para que se resolviera la voluntad de Paco. No es fácil para ninguna familia».

Con este mensaje, el abogado vuelve al foco mediático y reabre un capítulo que parecía enterrado, dejando sobre la mesa un recordatorio que apunta directamente al corazón de Cantora: la memoria de Paquirri y el deseo de que su familia vuelva a encontrar la paz.