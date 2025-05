El brutal ataque del hermano de Meghan Markle: «Está jugando con la vida del Príncipe Harry»

No hay semana en la que el Príncipe Harry (40 años) y Meghan Markle (43) no estén de actualidad. Hace apenas diez días que el hijo menor del Rey Carlos III de Inglaterra protagonizó todos los titulares de la prensa tras perder el recurso para mantener su protección policial, financiada con fondos públicos, durante sus visitas al Reino Unido. Tras la resolución, Harry expresó su deseo de querer «reconciliarse» con su familia. «Ha habido muchos desencuentros entre algunos miembros de mi familia y yo», apuntó, pero entonces aseguró haberlos «perdonado». «Me encantaría reconciliarme con mi familia. No tiene sentido seguir luchando, la vida es preciosa», incidió el Príncipe Harry.

Tras esto, salió a la luz la precaria situación en la que vive el padre de Meghan, de quien está distanciado desde hace años. Tal y como informó 'The Mirror', Thomas Markle (80) se ha ido a vivir a la isla de Cebú y vive en un apartamento con un alquiler de 600 euros al mes y convaleciente tras sufrir dos infartos y un derrame cerebral.

Ahora, el hermano de la duquesa de Sussex ha concedido una entrevista con el programa de televisión 'Talk TV' en la que afirma que su hermana ha arruinado al Príncipe Harry. «Estaba viendo esta entrevista pensando en mí mismo y en este pobre hombre. Creo que Meghan está conduciendo todo este lío por él». ha comenzado diciendo en relación a las declaraciones de Harry pocos días antes. «No sabe qué decir, piensa que va a tener problemas si no dice exactamente lo que Meghan quiere», añade.

Y es que, según En cinco o seis años, Meghan ha cambiado a Harry, y no lo ha cambiado a mejor, sino a peor. En mi opinión, creo que ella está jugando con su vida. Escrita, producida y actuada por él Jr, «en cinco o seis años, Meghan ha cambiado a Harry, y no lo ha cambiado a mejor, sino a peor. En mi opinión, creo que ella está jugando con su vida. Escrita, producida y actuada por él».

Asegura que la relación con su hermana está completamente rota: «No creo que nunca vuelva a hablar con ella. Creo que Meghan está cayendo cada vez más y la popularidad está en el agujero. Por supuesto, en mi opinión, de lo que veo y la respuesta que recibo y los comentarios que leo cada día, no creo que haya ninguna oportunidad», sentencia.