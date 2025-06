Brooklyn Beckham y Nicola Peltz no pueden más: «Todo está fuera de control»

Todo se ha desmadrado. El conflicto familiar de los Beckham se ha convertido en una telenovela transmitida diariamente por los medios de comunicación, con filtraciones de una y otra parte, y lo nuevo es que parece que Brooklyn Beckham y su esposa, Nicola Peltz, ya no pueden más y están hartos de todos los ataques que están recibiendo.

Así lo ha asegurado hoy el tabloide británico 'The Mirror' tras consultar a amigos de la pareja. Afirman que los ataques y las falsas acusaciones están a la orden del día y que «todo está fuera de control», sin que se sepa qué será lo siguiente en salir en los periódicos.

Lo curioso es que esto llega horas después de que 'Daily Mail' asegurara que la familia Peltz considera a los Beckham como «unos tacaños», una noticia que viene a demostrar una cosa: los dardos llegan desde ambas partes y lo que está descontrolado de verdad es la catarata de cosas que salen partiendo de filtraciones de un bando y otro.

Cómo se siente Nicola Peltz

'The Mirror' cuenta en su último número que Nicola Peltz Beckham se siente atacada por las falsas acusaciones que se están haciendo en su contra, según han dicho sus amigos. La actriz, de 30 años, se ha visto envuelta en los rumores de la disputa familiar de los Beckham y fuentes cercanas a la familia (o exfamilia) de su marido la califican de «malcriada» o incluso «monstruo», según se publicó no hace mucho. El consenso es que los Beckham la acusan como la culpable de que su hijo mayor se haya distanciado de ellos.

Ahora dicen que la hija menor de los Peltz supuestamente conseguía todo lo que deseaba de su padre, según ha afirmado una fuente interna. Personas cercanas a la familia aseguran que él «gastaba dinero en todo», incluyendo las dos casas de Los Ángeles donde Nicola y Brooklyn han residido juntos desde que empezaron a salir, allá por 2019.

Esta semana se supo que se habían mudado a una nueva casa de cinco habitaciones valorada en 11 millones de libras en Beverly Hills, cerca de donde Brooklyn vivió con sus padres cuando se mudaron a California en 2007, cuando David Beckham fichó por el club de fútbol LA Galaxy.

¿Qué será lo siguiente?

Antes de esto, la joven pareja vivía en una mansión de 7,7 millones de libras, con gimnasio y sauna, tras vender su primera vivienda, un piso de 8 millones de libras también en Beverly Hills. Las propiedades fueron adquiridas con el dinero de Nicola, un regalo de Nelson, el padre, y su esposa, Claudia.

Sin embargo, una fuente cercana a Brooklyn y a Nicola ha desmentido los rumores de que la pareja esté siendo «malcriada», según declaró a 'The Mirror'. «Nicola no niega haber tenido una vida afortunada y está agradecida por ello. Pero también lleva más de 20 años trabajando y ahora escribe, dirige y produce sus propios proyectos. Sus padres se enorgullecen de apoyar a sus hijos, y la idea de que esto los denigre simplemente no se sostiene», ha indicado un amigo de la chica.

Y esto ha sido un día en la vida de los Beckham y los Peltz. Dos familias que andan a la greña y con la sensación de que, efectivamente, «todo está fuera de control». Porque lo de ayer ya queda viejo y los seguidores de la familia no hacen más que aguardar cada mañana a ver lo que depara el día. Siempre suele haber espectáculo.