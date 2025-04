Britney Spears estalla: sus hijos la acusan de ser adicta a las drogas

La relación entre Britney Spears y sus hijos no atraviesa su mejor momento. Y, según los últimos cruces de acusaciones, la situación podría encrudecerse. Jayden y Sean Preston, sus vástagos, han participado en un documental de la productora Daphne Barak sobre las luces y las sombras de la artista estadounidense. Cabe destacar la polémica batalla judicial que emprendió contra su progenitor, Jamie Spears -que también hablará en este proyecto audiovisual-, acusándolo de haber ejercido un severo control en los años en los que estuvo bajo su tutela.

Los menores, junto a su abuelo, temen por la salud de su madre y afirman, presuntamente, que tiene problemas con la adicción a las drogas. Es más, Preston asegura que optó pode dejar de tener contacto con la intérprete de 'Toxic' después de haber visto cómo le entregaban drogas en su propia casa. Además, señala que el motivo por el que ha alzado su voz para hablar de los supuestos problemas de su madre es porque «lo único que queremos es que nos escuche».

A su testimonio se suma el de su exmarido, Kevin Federline, quien desliza que «es aterrador. Es la madre de mis hijos. Cada vez que suena el teléfono, temo que haya noticias devastadoras. No quiero que los niños se despierten una mañana y descubran que su madre sufrió una sobredosis». La gravedad de sus palabras ha motivado que Britney Spears emita un comunicado para negar, rotundamente, tener algún problema de adicción con las drogas. «El hecho de que la gente esté afirmando cosas que no son ciertas me resulta tan triste... Puede que ni siquiera sean ellos los que están diciendo esas cosas porque no tiene ningún sentido para mí oírles decir algo así», desliza la cantante al comienzo del escrito.

Lejos de quedarse ahí, Spears ha querido ahondar en las palabras de uno de sus hijos: «Que Preston haya dicho: 'Ella necesita escucharnos antes de que sea demasiado tarde'. ¿Recuerdas que cada vez que venías a mi casa, te metías en tu habitación y cerrabas la puerta con llave? Nunca los veía, chicos... Jayden tocaba el piano y hacíamos música juntos, pero el día que le dije que quería veros más, nunca os volví a ver». Y no ha tenido reparo en mostrar su desazón: «Me entristece porque me esforcé tanto por hacer las cosas bien para ustedes y nunca fue suficiente. Así que actuáis a mis espaldas y habláis mal de mí. Me rompen el corazón».