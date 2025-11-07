Brigitte Macron, angustiada sobre el acoso que sufre y el temor por sus siete nietos: «Es increíblemente violento»

Brigitte Macron temía que «se le marcaran los pantalones entre las piernas en público» por temor a que eso alimentara aún más los insólitos rumores de que nació hombre. Así lo ha afirmado una amiga cercana en un comentario difundido inicialmente por ... RTL Radio y publicado también por 'Bild'.

Dichos comentarios fueron compartidos por el exministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, quien destacó el impacto que esta absurda teoría conspirativa ha tenido en la salud mental de la primera dama francesa después de que diez personas fueran juzgadas en París el 27 y 28 de octubre por el presunto acoso cibernético a la esposa del presidente Emmanuel Macron tras emitir falsas afirmaciones de que es una mujer transgénero.

Los ocho hombres y dos mujeres, de entre 41 y 60 años, están acusados de realizar numerosos comentarios maliciosos sobre el género y la sexualidad de la señora Macron, llegando incluso a equiparar con la pedofilia la diferencia de edad de 25 años respecto a su esposo. La primera dama francesa presentó una denuncia en agosto de 2024 que derivó en una investigación por acoso cibernético y en detenciones en diciembre de 2024 y febrero de 2025.

Un rumor universal

En su declaración a la policía, Brigitte Macron afirmó: «Cada vez que viajo al extranjero, la gente me habla del rumor. No hay ninguna esposa de jefe de Estado que no lo sepa». Ella no estuvo presente en el juicio, pero el tribunal escuchó cómo el presunto acoso provocó un grave deterioro de su salud física y mental.

Su hija Tiphaine Auzière sí estuvo presente y reveló las crueles burlas que los nietos de la Brigitte Macron han tenido que soportar debido a las cosas horribles que se dicen de ella. «Esto tiene repercusiones en sus hijos y nietos. En el colegio oyen cosas como: 'Tu abuela es un hombre'. No sé cómo hacer que pare», indicó.

La fiscalía solicitó penas de prisión condicional de entre tres y doce meses para los acusados, así como multas de hasta 8.000 euros. Entre los acusados se encontraba Aurelien Poirson-Atlan, de 41 años, publicista conocido en redes sociales como 'Zoe Sagan' y frecuentemente vinculado a círculos de teorías conspirativas, quien afirmó, al margen del juicio, ser la víctima de acoso.

Jerome C., de 55 años, declaró ante el tribunal que ejercía su derecho a la «libertad de expresión» y a la «sátira» al publicar o republicar contenido en redes sociales. Bertrand S., de 56 años, afirmó que el juicio atentaba contra su «libertad de pensamiento».

Profundamente conmovida por el apoyo

En este contexto, Brigitte Macron ha visitado al equipo de la línea de ayuda 3018, el número del servicio nacional de ayuda a víctimas de violencia digital en Francia, y ha conversado con los voluntarios que la gestionan. «Soy adulta, cuento con una sólida red de apoyo y tengo la fortuna de tenerlo. Aun así, es increíblemente violento. Imaginad la soledad de estos jóvenes. Es impensable no ayudarlos. Tengo el deber de estar a su lado», explicó.

Brigitte Macron ha afirmado que se encuentra «profundamente conmovida» por los mensajes de apoyo que ha recibido de las víctimas. «Me dicen que están conmigo… La bondad y el consuelo que recibo son mucho mayores que lo que tengo que soportar», decía al acordarse de los siete nietos que tiene. «Hablo mucho con ellos sobre el acoso (…) Incluso cuando lo tengamos bajo control, debemos ir más allá si es necesario», sentenció.

La hija de Brigitte Macron afirmó en el juicio que ahora su madre «tiene que cuidar su vestimenta y aspecto porque sabe que su imagen puede ser distorsionada». Y en una muestra más de cómo las figuras públicas tienen que lidiar con tanto hater y troll en las redes, Tiphaine Auzière explicó cómo Brigitte era «constantemente atacada y esto la afectó enormemente». Y resumió: «Era importante para mí estar aquí hoy para expresar el daño. Quería expresar cómo ha sido su vida desde que sufrió este odio. Ha habido cambios y un deterioro».