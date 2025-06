Brad Pitt se pronuncia sobre su divorcio de Angelina Jolie: «Aprendes de los errores y sigues adelante»

Brad Pitt (61 años) se ha abierto sobre los errores que cometió tras su separación de Angelina Jolie y cómo estas experiencias lo han llevado a un aprendizaje vital para mantenerse enfocado en la vida. En entrevista con 'Entertainment Tonight, el actor de 'F1' habló sobre su autodescubrimiento y las enseñanzas que le dejó el prolongado proceso de divorcio.

El divorcio entre Pitt y Jolie, anunciado en septiembre de 2016, fue uno de los más largos y complejos de Hollywood, extendiéndose por más de ocho años. El acuerdo definitivo se logró en diciembre de 2024, poniendo fin a un capítulo difícil para ambos y su familia, compuesta por seis hijos en común: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne.

Sobre el cierre legal de la separación, Brad Pitt restó dramatismo en una entrevista exclusiva con la revista GQ. «No creo que haya sido algo tan importante. Solo fue algo que se concretó. Legalmente», comentó, dejando claro que para él, más allá del papel legal, el proceso había sido una realidad que se venía materializando desde hacía años.

En cuanto a su vida personal, Pitt admitió que ha cometido errores, pero que lo fundamental es aprender de ellos para seguir adelante. «No importa el error. Aprendes de ello y sigues adelante. Eso te lleva al siguiente éxito», aseguró durante la charla con Entertainment Tonight y destacó la importancia de rodearse de personas cercanas y de confianza. «A esta edad, veo lo importante que es estar con la gente que conoces, que amas y que te ama. Amigos, familia, y nada más. Desde ahí, uno puede crear cosas. Es una ecuación bastante simple», explicó.

GTRES

El camino hacia esta reflexión no fue sencillo para Pitt. En 2017, reconoció que el consumo excesivo de alcohol había sido un factor determinante en la ruptura con Angelina Jolie. «No recuerdo ni un día desde que salí de la universidad en el que no hubiera estado bebiendo o me hubiera tomado algo», confesó. Fue entonces cuando decidió ingresar a un grupo de Alcohólicos Anónimos y buscar ayuda profesional. «Fue una catarsis. Me sentí realmente libre porque pude enseñar mi lado más feo sin miedo a lo que pensaran, lo valoré mucho», relató sobre su proceso de rehabilitación, que duró cerca de un año y medio.

Hoy, Brad Pitt mantiene una relación estable con Inés de Ramón y parece haber encontrado una nueva etapa en su vida, centrada en la tranquilidad y en la construcción de un entorno saludable. Su mensaje, claro y directo, invita a aprender de los errores y a valorar lo esencial en la vida: «Amigos, familia, y ya está. A partir de ahí, podemos empezar a crear cosas».