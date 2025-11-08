Suscribete a
Un borrador escrito por Gianni Agnelli reabre la guerra por la herencia

El documento hallado en un cajón, escrito de puño y letra por el empresario italiano, vuelve a enfrentar a Margherita con sus hijos en la batalla por el legado familiar

Gianni Agnelli, un «rey» sin corona en versión americana

Los Agnelli en pie de guerra por la herencia

Ángel Gómez Fuentes

Corresponsal en Roma

La historia de la familia Agnelli no es solo la crónica de la Italia industrial; es el libreto no oficial de una tragedia shakespeariana moderna. Una saga de poder dinástico forjado en los motores de Fiat, cimentado en la joya financiera Dicembre y hoy ... gestionado por el holding Exor, que controla gigantes como la multinacional del automóvil Stellantis, Ferrari, Juventus y otras sociedades.

