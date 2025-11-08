Un borrador escrito por Gianni Agnelli reabre la guerra por la herencia

La historia de la familia Agnelli no es solo la crónica de la Italia industrial; es el libreto no oficial de una tragedia shakespeariana moderna. Una saga de poder dinástico forjado en los motores de Fiat, cimentado en la joya financiera Dicembre y hoy ... gestionado por el holding Exor, que controla gigantes como la multinacional del automóvil Stellantis, Ferrari, Juventus y otras sociedades.

Sin embargo, detrás del brillo de la opulencia y el liderazgo empresarial, se esconde una amarga e interminable disputa familiar, alimentada por la madre de todas las batallas: la herencia. Y en medio de esta contienda legal de décadas, en las últimas semanas una reciente serie de documentos ha irrumpido con una coincidencia tan escalofriante que obliga a la dinastía a mirar hacia su tragedia más profunda y oculta.

El suicidio de Edoardo

El capítulo más doloroso de la saga Agnelli es, sin duda, la muerte de Edoardo Agnelli, el único hijo varón de Gianni Agnelli, conocido popularmente como «el Avvocato» y considerado en Italia como una especie de monarca sin corona. El 15 de noviembre de 2000, Edoardo fue encontrado sin vida al pie de un viaducto en Fossano, en lo que fue catalogado como suicidio, a sus 46 años. Una muerte que, por su perfil rebelde, sus problemas personales y su controvertida conversión al islam chiíta (que generó teorías conspirativas sin fundamento, según las cuales su fe lo habría convertido en un 'imposible' heredero para liderar Fiat), siempre estuvo envuelta en un velo de misterio y dolor.

Pero el tiempo, a menudo excavador de secretos, ha arrojado una nueva y dramática luz sobre su figura. La Guardia di Finanzas de Turín, investigando las disputas fiscales de la herencia de la abuela Marella Caracciolo, esposa del 'Avvocato', ha incautado en el estudio del histórico consejero de Agnelli, Franzo Grande Stevens, un borrador de un acto notarial que posee una fecha fatídica: 14 de noviembre de 2000. Esa fecha, el día antes del suicidio de Edoardo, el borrador revelaba la intención del Avvocato Gianni Agnelli de donar a su hijo Edoardo la nuda propiedad de su participación del 25% en la sociedad Dicembre, la caja fuerte histórica que custodia el imperio Agnelli. El acto nunca se formalizó. La muerte de Edoardo, menos de 24 horas después de la datación de ese borrador, lo hizo imposible.

La mera existencia de este documento, más allá de su discutido valor legal, ha generado cierto terremoto, pues parece contradecir la narrativa que condujo a la actual estructura de poder.

Batalla de Margherita contra sus hijos

Este borrador del 2000, junto con la reciente presentación en el Tribunal de Turín de la copia de un testamento manuscrito de Gianni Agnelli, fechado en enero de 1998, es la munición que ahora utiliza Margherita Agnelli (hija del Avvocato y madre de los tres hermanos Elkann, nacidos de su matrimonio con Alain Elkann) en su implacable batalla legal contra sus propios hijos, John, Lapo y Ginevra.

El testamento de 1998, que Margherita afirma haber estado «oculto e ignorado» por más de dos décadas, también disponía que el 25% de la Dicembre fuera para su hijo Edoardo. Si estas últimas voluntades fueran las definitivas, revocarían la famosa 'Carta de Mónaco' de 1996, redactada poco antes de una operación quirúrgica en Montecarlo, donde Agnelli designaba como heredero preferente a su nieto John Elkann, actual presidente de Stellantis y Ferrari, y director ejecutivo de Exor.

Para Margherita, la voluntad final de su padre era favorecer a su hermano Edoardo. Y, dado que este murió sin descendencia, su participación debería haber pasado a sus herederos legítimos: ella misma y su madre Marella. La implicación es directa: la posterior donación del 25.37% de Marella a John Elkann en 2003, que le dio la mayoría en Dicembre, se habría realizado incumpliendo la auténtica voluntad del 'Avvocato'.

La reacción de los abogados de John, Lapo y Ginevra Elkann ha sido la esperada, buscando minimizar el daño mediático: «Estamos desconcertados ante la utilización mediática de documentos que no tienen valor jurídico». El testamento que reaparece no cambia por sí solo el reparto; cambia el clima. Reinstala preguntas incómodas sobre qué quiso de verdad el 'Avvocato' y cómo se ejecutó su deseo tras su fallecimiento en el 2003.

Un tesoro oculto y la ironía final

Esta batalla legal no es solo un drama de linaje. Es una lucha por el control de un imperio económico. La 'Dicembre' es el cerebro financiero que domina una galaxia industrial de miles de millones de euros. Además, la pugna legal ha abierto la caja de Pandora fiscal. En el marco de la investigación, los fiscales han destapado la existencia de un tesoro oculto en un 'trust' con sede en las islas Bahamas que generó ganancias no declaradas de 116,7 millones de euros entre 2015 y 2019, elevando el valor de la masa hereditaria de Marella Caracciolo a unos 800 millones de euros.

Los Elkann han intentado cerrar las disputas fiscales con Hacienda italiana pagando 175 millones de euros, buscando cerrar «una página dolorosa en lo personal y familiar», pero la revelación de la existencia de este paraíso fiscal solo añade más sombras al ya turbio panorama de la herencia. Por ello, y buscando cerrar los frentes judiciales, John Elkann ha aceptado un plan de «puesta a prueba» para evitar una condena penal: durante diez meses, deberá ejercer como docente y tutor de jóvenes en riesgo de exclusión en una estructura de los Salesianos. No deja de ser una ironía final, casi moral: el heredero de una dinastía que marcó la historia económica de Italia impartiendo lecciones -esta vez literalmente- sobre responsabilidad y redención.

La batalla entre madre e hijos, entre la visión de la heredera descontenta y el poder establecido por el primogénito, se ha convertido en el espejo de las tensiones que siempre han marcado a los Agnelli. En definitiva, la pelea por la herencia de Gianni Agnelli que se juega en los tribunales de Turín es la crónica de una herida que nunca cicatrizó y representa un juicio a la historia y la memoria del 'Avvocato'.