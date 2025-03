Bonnie Tyler: «No he sufrido machismo en la industria porque soy una persona fuerte»

La voz raspada más bonita y reconocible de la música británica (con permiso de Rod Stewart) sigue al pie del cañón cincuenta años después de empezar a subirse a los escenarios, y de hecho el próximo martes 15 regresa a España no sólo para sacar ... brillo a su leyenda, sino también para demostrar que no se ha acomodado en su repertorio de hits. Publicó un nuevo disco durante la pandemia y ya tiene otro listo para ver la luz dentro de unos meses, así que el público del Sabatic Fest de Málaga quizá sea testigo de algún estreno de canción en primicia. Tenemos Bonnie Tyler para rato.

—Va a publicar su autobiografía en septiembre, ¿verdad? ¿Cómo ha sido viajar a través de sus recuerdos?

—Así es. Ha sido muy agradable. No esperaba que lo fuera, pero lo ha sido.

Noticia Relacionada Gloria Gaynor: «Para superar las violaciones que sufrí sólo necesité a Dios» Nacho Serrano La legendaria intérprete del himno 'I will survive' actúa el día 15 en el Sabatic Fest de Málaga

—¿Y qué nos puede contar sobre su nuevo disco?

—Acabo de grabar algunas canciones nuevas increíbles y estoy encantado con ellas. Los que quieran enterarse de todos los detalles del lanzamiento pueden informarse en mi web www.bonnietyler.com.

—Viene a España muy a menudo. ¿Siente una conexión particular con nuestro país?

—El público español siempre es muy receptivo a mis espectáculos en vivo y me ama, así que yo también los amo a ellos.

—Siempre dice que jamás ha visto un ápice de machismo en la industria.

—Es verdad, y a mucha gente le llama la atención. Si no me ha pasado a mí, tal vez es porque soy una persona fuerte.

—Lo que sí ha sufrido sin ser una excepción, es el 'hate' en redes sociales. Hace un par de meses se montó un buena escándalo porque hizo playback en un programa de la televisión británica. ¿Cómo vivió la oleada de críticas?

—Lo que pasó fue que tuve un virus en la garganta ese día. No podía hablar correctamente y mucho menos cantar, como se puede ver al escuchar la entrevista que me hicieron antes de actuar. Pero no puedes vencer a los soldados del teclado cuando atacan en tromba.

—Veo que es muy activa en algunas redes sociales, especialmente en TikTok. ¿Está siendo su mejor herramienta online?

—Es curioso que me preguntes por eso, porque pronto habrá algo nuevo y divertido de mí en TikTok, pero no puedo contarlo.

—Leí que hace unos años cantó su mítica 'Total Eclipse of the Heart' durante un eclipse total. ¿Cree en la astrología?

—De hecho canté la canción con Joe Jonas, de los Jonas Brothers, y su banda DNCE. Personalmente, estaba más emocionada por eso que por el propio eclipse (risas).

—Tuvo un breve encuentro con el Papa antes de la pandemia, ¿cómo fue?

—Fue un honor absoluto y pude sentir la bondad y la calidez que irradiaba el Papa Francisco.

—Viene al Sabatic Fest con Gloria Gaynor. ¿Alguna vez se han conocido en persona? ¿Qué diría que tiene en común con ella, aparte de que su nombre real es Gaynor Hopkins?

—Pues no, nunca tuve la oportunidad de conocerla, pero cuando era una joven cantante de club solía cantar sus canciones con mi banda Imagination.

—¿Cuál ha sido el dueto que más le ha llenado como artista? ¿Queda alguien por tachar en su lista de deseos de colaboración?

—He grabado muchos grandes dúos, mis dos favoritos son 'Loving You's A Dirty Job But Somebody's Got To Do It' con Todd Rundgren, y 'Tears' con Frankie Miller.

—Participó en Eurovisión hace diez años. ¿Qué opina del formato actual? ¿Le gustaría repetir la experiencia?

—De hecho, me pidieron por primera vez que hiciera Eurovisión treinta años antes de que finalmente lo hiciera, y fue un gran honor representar a mi país. Cuando entré en el pabellón detrás de la bandera británica, el rugido de la multitud casi arrancó el techo del edificio. Pero una vez fue suficiente.