Blanca Suárez confiesa cómo es enamorarse en un rodaje: «Ocurren cosas más rápido»

La actriz ha concedido una entrevista en la que hace referencia a aspectos tan íntimos de su vida personal como el hecho de empezar una relación con un compañero de grabación o de qué manera gestionar las inseguridades estando siempre bajo el foco de los medios.

La vida personal de Blanca Suárez: su novio famoso, su edad y los estudios que dejó para ser actriz

Blanca Suárez
Blanca Suárez GTRES

Maria Sánchez Palomo

Blanca Suárez es una de las caras más conocidas del cine español. La actriz ha pasado de ser una joven promesa, tras debutar en la gran pantalla en 'Eskalofrío' (2008), a protagonizar algunos de los grandes éxitos de la pequeña y la gran pantalla ... en nuestro país. Siempre ha sido muy celosa de su intimidad, algo que no ha sido fácil por la curiosidad que siempre ha despertado tanto delante como detrás de las cámaras. Y es que ha generado tanto interés a nivel profesional como por sus historias personales, manteniendo relaciones con famosos del nivel de Dani Martín o con su actual pareja, el también actor Javier Rey.

