Blanca Suárez confiesa cómo es enamorarse en un rodaje: «Ocurren cosas más rápido»

Blanca Suárez es una de las caras más conocidas del cine español. La actriz ha pasado de ser una joven promesa, tras debutar en la gran pantalla en 'Eskalofrío' (2008), a protagonizar algunos de los grandes éxitos de la pequeña y la gran pantalla ... en nuestro país. Siempre ha sido muy celosa de su intimidad, algo que no ha sido fácil por la curiosidad que siempre ha despertado tanto delante como detrás de las cámaras. Y es que ha generado tanto interés a nivel profesional como por sus historias personales, manteniendo relaciones con famosos del nivel de Dani Martín o con su actual pareja, el también actor Javier Rey.

Precisamente sobre el amor se ha manifestado en un podcast presentado por la influencer María Fernández Rubíes, 'Tómatelo con vino', en el que le ha preguntado sobre cómo es «enamorarse grabando». «Como que todos os enamoráis de todos, ¿no?», le ha referido una de las presentadoras. Al escuchar esta reflexión, Blanca Suárez ha sonreído y ha explicado cómo es encontrar el amor entre los focos, delante de las cámaras: «A ver, ¿cuánto tiempo estás en un set de rodaje? Mucho, durante mucho tiempo y eso te para conocer bien a la persona que tienes enfrente. Piensa que hacemos un trabajo muy acelerado con el que tienes enfrente, ocurren cosas más rápido que ocurrirían a nivel usuario, a nivel normal. Es como que pasa antes eso de quedamos, tomamos algo, nos conocemos…».

Tanto María Fernández como Ro Irisarri han asentido al escuchar esta explicación de Blanca, que ha continuado lanzando dando más detalles al respecto: «¿Que pasa? Es un hecho. ¿Qué me ha pasado? Es un hecho. Pero es que no vas a ir así en plan 'No, no puedo, tengo que esquivar el amor. No. No es eso». Sea como fuere, ha querido dejar claro que no pasa tanto como ellas creen: «Igual quieres mucho a alguien que tienes delante, con el que estás en una trama amorosa pero no te ves con él de verdad».

Las inseguridades de Blanca Suárez

«Era perverso pero no se hacía para destruirte. Creo que era una manera, tóxica y negativa, de decirle a la gente que no éramos tan especiales, que todos somos iguales». Así ha hecho referencia la actriz a la aparición de su persona en revistas del corazón que se mofaban del físico de actores, actrices y de otros personajes del mundo de los famosos.

Blanca Suárez ha sido así clara, refiriendo que «inseguridades existieron y existen». «Y eso en una edad complicada, ¿qué tal lo gestionaste?», le preguntaron. «Pues era difícil, es difícil pero creo que lo llevé bien porque no me supuso mucho para mi a nivel emocional», ha sentenciado la actriz española.