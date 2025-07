Bill Murray, tras su paso por Bilbao: «Acepto una donación de sangre de un vasco»

Bill Murray es considerado como uno de los grandes actores y humoristas del panorama internacional. Así lo certifican sus más de 50 años de trabajo en la pequeña y gran pantalla. Primero al frente del programa 'Saturday Night Live', gracias al que saltó a la fama a finales de los años 70, y después participando en películas como 'Atrapado en el tiempo' o 'Cazafantasmas', que le valieron para ser reconocido como uno de los grandes cómicos de Hollywood. Durante estas cinco décadas de trayectoria, el intérprete también ha sabido encontrar hueco en otros mundos alejados de la comedia, como el drama o el teatro.

Ahora, a sus 74 años, Murray afronta un nuevo reto en su prolífica carrera: debuta en el cabaret de culto junto al destacado violonchelista Jan Vogler en el espectáculo 'New Worlds'. Este show, con el que aterrizó a principios del pasado mes de junio en España, concretamente por Madrid, Tenerife y Bilbao. Destinos que el actor estadounidense visitó en su gira por España junto al violonchelista alemán Jan Vogler, la violinista y pianista, Mira Wang y Vanessa Pérez.

Durante su paso por Bilbao, el intérprete visitó las instalaciones del Athletic Club de Bilbao e incluso se vistió con la camiseta rojiblanca. «El momento más grande de mi visita a Bilbao es ver el estadio, pero más especialmente, encontrarme con este señor», comentó el actor en relación a su conversación con José Ángel 'el Txopo' Iribar, exguardameta del equipo durante 18 temporadas y que actualmente tiene 82 años. «Si es posible, yo aceptaría una donación de sangre de un vasco, así sería posible para mí jugar aquí», añadió en tono de humor. «Hello Bill. Thank you very much», respondió por su parte el exjugador. «Muchos de nosotros tenemos RH negativo», añadió a la broma el que fuera portero del Athletic Club de Bilbao.