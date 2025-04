Beyoncé y Jay-Z celebran su aniversario de boda: «El amor verdadero se impone por encima de todas las...»

Beyoncé y Jay-Z forman uno de los matrimonios más mediáticos del mundo. No solo poseen fama y fortuna, sino también una exposición y una tendencia a meterse en líos que les sitúa en el eco de la polémica en no pocas ocasiones. Con el asunto de Sean 'Diddy' Combs, sin ir más lejos. Ahora están de celebración de aniversario de bodas y la madre de la cantante, Tina Knowles, ha querido reivindicar la solidez de la pareja con un vídeo lleno de imágenes inéditas y privadas, más un reivindicativo texto.

«¡Feliz 17º aniversario para dos de mis personas favoritas del mundo! Su amor, su compromiso y su capacidad para ignorar todos los ruidos externos son extraordinarios», escribió la madre de Beyoncé. Y terminó muy en alto: «El amor verdadero supera todas las mier#*s... ¡Que disfruten su día!».

La orgullosa madre y también empresaria hizo un montaje musical en el que incluyó numerosas imágenes privadas inéditas con una versión de la balada de Beyoncé de 2006 'Still in Love (Kissing You)', que en su letra incluye frases como: «Eres mi mejor amigo, eres mi esposo / Eres mi médico, consejero, proveedor, profesor, mi todo / Y te amo».

Beyoncé y su papel como madre

Beyoncé, de 43 años, y Jay-Z, de 55, se casaron en una ceremonia íntima el 4 de abril de 2008 después de ocho años saliendo juntos. En este tiempo, han dado la bienvenida a tres hijos: Blue Ivy, de 13 años, y a los gemelos Rumi y Sir, de 7 años.

Tina Knowles habló recientemente sobre el papel de su hija, ganadora de 35 premios Grammy, como madre que adora a sus hijos. «Ellos siempre son su prioridad, pase lo que pase», declaró a 'E! News' en la ceremonia de los Premios Billboard a las Mujeres en la Música 2025 el 29 de marzo. «Las madres asumimos el rol de estar entre bastidores y hacer todo lo posible para apoyar. Es bonito que se les reconozca eso», añadió. Y añadió: «Nunca termina, y eso es lo mejor. Sigo siendo madre. Tengo 71 años y mis hijos ya son grandes, pero todavía tienen como prioridad llamarme y es la mejor sensación del mundo».

Han pasado 17 años desde aquella fastuosa boda desarrollada en medio de increíbles medidas de seguridad y privacidad. Celebraron el evento especial en el apartamento del rapero en Manhattan y se pidió a los invitados que llegaran discretamente y no grabaran. Tres días antes del enlace, la pareja viajó al norte del estado de Nueva York para intentar obtener su certificado de matrimonio sin llamar la atención.

Aquella increíble boda

La pareja se dio el 'sí, quiero' en el ático de Jay-Z en el barrio TriBeCa de Nueva York, bajo una carpa instalada en su salón, del tamaño de una cancha de baloncesto, donde la cantante y el rapero celebraron la íntima ceremonia. Estaba llena de flores, velas, ramas y carámbanos de cristal para recrear una especie de paraíso invernal.

«Parecía un palacio», declaró a 'People' la florista Amy Vongpitaka, quien mandó traer 70.000 orquídeas dendrobium blancas desde Tailandia. «Fue una boda realmente blanca y pura», dijo otra fuente sobre la decoración. «Fue simplemente hermosa. Preciosa. Opulenta», añadió.

Beyoncé y Jay-Z llevaron un atuendo tradicional para su boda: el rapero lució un esmoquin negro y su mujer exhibió un vestido blanco diseñado por su madre, largo hasta el suelo, ceñido y con un escote corazón. Presentaba un corpiño fruncido, una larga cola y detalles florales. Para completar su look, Beyoncé se pintó las uñas de azul y lo complementó con joyas minimalistas. También se recogió el pelo en un moño. Unos años más tarde, Tina Knowles le diría a 'Today' que su hija «fue muy dulce» al dejarla diseñar su vestido de novia. Solo hubo 40 invitados en total, entre ellos estrellas como Kelly Rowland, Michelle Williams, Gwyneth Paltrow o Chris Martin.

El dress code era formal en blanco y negro, con las invitadas vestidas de blanco y los hombres de esmoquin. También se retiraron los teléfonos antes de la ceremonia para garantizar que no se grabara nada y no se compartiera posteriormente. No hubo desfile nupcial ni padrino ni dama de honor. Hubo mucho hip-hop y clásicos de Jackson 5 y Whitney Houston en una fiesta que duró hasta las 5 de la madrugada.