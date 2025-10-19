El beso viral de Lola Índigo e IlloJuan incendia las redes: «Ya no les importa que les pillen»

Tras varios meses de rumores, Lola Índigo y el streamer IlloJuan han sido pillados en actitud más que cariño en un restaurante, una escena que ha hecho saltar todas las alarmas y que podría confirmar lo que se viene especulando desde hace un tiempo: son ... pareja.

Así lo ha revelado el periodista Javi Hoyos, quien no ha podido contener su emoción al anunciarlo en su cuenta de Instagram: «Esto es historia, exclusiva». El periodista compartió la imagen enviada por un seguidor en la que la artista y el creador de contenido se dan un beso, y explicó en su vídeo: «Gracias por confirmar algo de lo que llevo hablando mucho tiempo».

Según el colaborador de 'D'Corazón', tras consultar con el entorno más cercano de ambos, Lola e IlloJuan llevan tiempo viéndose «sin una relación cerrada, pero con mucha química y pasándolo muy bien». El comunicador añade además que el hecho de haberse besado en público indica que «ya no les importa que les pillen».

La instantánea se ha convertido en uno de los temas más comentados del fin de semana. La escena, aparentemente espontánea, muestra a la granadina y al youtuber disfrutando de una comida entre risas, gestos de cariño y miradas cómplices. Una imagen que muchos fans ya califican como «la confirmación definitiva».

De momento, ninguno de los dos protagonistas se ha pronunciado al respecto. Aunque el gesto habla por sí solo, ambos han optado por el silencio. Eso sí, IlloJuan no ha dejado pasar la oportunidad de responder con su habitual ironía al vídeo de Javi Hoyos: «Ya está señores, no pasa nada, me han pillado. Pero ya está, yo dije muchas veces que no me iba a ocultar», comenzó diciendo en su directo. «El otro día nos hicieron una foto, nos grabaron y tal». Automáticamente después, el streamer puso en pantalla un vídeo creado con inteligencia artificial donde aparecía besándose con Andrés, su amigo de la infancia. «Andrés y yo estamos juntos ya hace unos cuatro o cinco años e incluso lo sabe su novia».

No es la primera vez que se les ve juntos. En los últimos meses, la intérprete de 'Discoteka' y el popular youtuber malagueño han coincidido en eventos y conciertos, y su buena sintonía no pasó desapercibida. Los rumores comenzaron a tomar fuerza después de que él pusiera fin a su relación con Masi Rodríguez, su pareja durante varios años, mientras que Lola atravesaba una etapa más introspectiva tras anunciar un parón en su carrera musical.

Ahora, parece que la artista ha recuperado la ilusión. Quienes los conocen aseguran que se entienden a la perfección y que disfrutan de una conexión natural, sin presiones ni etiquetas. «Lo están pasando muy bien, hay mucho cariño entre ellos», apuntan las fuentes citadas por 'D'Corazón'.

En redes, los seguidores de ambos no han tardado en convertir el momento en viral. Para algunos, es el nacimiento de una de las parejas más inesperadas del año; para otros, una simple amistad que ha evolucionado de manera natural. Pero lo cierto es que el beso de Lola Índigo e IlloJuan ya forma parte de la historia reciente del universo mediático español.