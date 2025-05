El beso lésbico de Jennifer Lopez a una bailarina incendia las redes

Se esperaba una actuación bombástica de Jennifer Lopez, pero lo entregado por la diva en los American Music Awards (AMA) superó todo lo imaginado al incluir una sorpresa final con la que nadie contaba: el profundo beso de la ex de Ben Affleck a una bailarina para generar una imagen que se hizo viral en cuestión de minutos y disparar el furor en las redes sociales.

Los fans de Jennifer Lopez acabaron agotados en una actuación que pareció inaugurar el subgénero del HIIT de la música. La cantante interpretó nada más y nada menos que 23 canciones diferentes en apenas seis minutos en un popurrí trepidante de los temas más populares del año. Y todo ello coronado por dos besos: uno a un bailarín y el otro (el viral) a una bailarina. Casi nada. No se puede hacer más en menos tiempo.

El número inaugural de Jennifer Lopez en los AMA 2025 ha dado -y sigue dando- que hablar entre fans y celebridades. Durante el abrasivo popurrí con el que abrió la ceremonia de premios en Las Vegas, la artista nominada al Grammy interpretó un acelerado mix de 23 canciones, incluyendo su éxito de 2012 'Dance Again'.

Un 'comeback' por todo lo alto

Hacía semanas que la cantante se venía preparando para un evento que tenía señalado en rojo. Una especie de 'comeback' después de un largo tiempo extraño que incluyó un tortuoso divorcio, la cancelación de una gira y mil rumores.

Durante los últimos días, Jennifer Lopez fue subiendo a su Instagram sucesivos vídeos y fotografías de su intenso entrenamiento para los AMA y los ensayos. En uno de sus posts incluso mostró los resultados en su rostro de un desafortunado accidente durante sus prácticas. En otro enseñó los impresionantes abdominales que puede tener una mujer a los 55 años. Así que la diva salió a escena con las expectativas por las nubes luciendo un brillante mono color piel y con el público ya entregado.

Entre las canciones del popurrí se encontraban 'Birds of a Feather', de Billie Eilish, y 'Not Like Us', de Kendrick Lamar, junto con 'Guess', de Charli xcx y Billie Eilish, 'Beautiful Things', de Benson Boone, 'NUEVAYoL', de Bad Bunny, 'Nasty', de Tinashe, 'A Bar Song (Tipsy)', de Shaboozey, o 'Lose Control', de Teddy Swims.

El beso lésbico y el furor

Y entre la vorágine de canciones de pronto besó a un bailarín... y luego a una bailarina. Una lluvia de flashes se deslizó a su alrededor y pronto las redes sociales comenzaron a arder con las fotografías de un momento tan viral. Icónico, se atreven a decir ya los más exagerados.

Tras el trepidante y ardiente momento, la cantante y actriz Tiffany Haddish subió al escenario para saludar a su colega. «¿A que es genial es tener a una superestrella como JLo presentando los AMA?», dijo. Y propuso que este año la ceremonia pasara a llamarse los JMAs.

«Nuestra presentadora acaba de hacer 23 éxitos en seis minutos. Solo con ese número de apertura, Jenny from the Block ha dado en el clavo con sus pasos... y sus besos», ha bromeado antes de decir: «¡Deja para mí un bailarín, JLo! ¡Rayos! No eres la única soltera aquí».

Tras su actuación, Jennifer Lopez insinuó cierta modestia al decir: «Empecé con las canciones más populares del año y bailé con todas mis fuerzas para todos ustedes, pero esta noche el foco les pertenece a ellos». Pero no: ella y su beso lésbico ya habían robado el show.