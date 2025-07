Bertín Osborne pone fecha a su retirada de la música

Después de más de cuatro décadas sobre los escenarios, Bertín Osborne (70 años) ha decidido poner punto final a su carrera musical. El artista lo ha confirmado oficialmente y ya está perfilando la que será su última gira, un recorrido con el que se despedirá de un público que le ha acompañado incondicionalmente desde sus inicios.

Lo que empezó casi por casualidad, una noche de diversión entre amigos que acabó en contrato discográfico, se convirtió en una de las trayectorias más reconocidas de la música en español. Bertín, que acumula 28 álbumes en su discografía, ha puesto voz a baladas, rancheras y canciones que forman parte de la banda sonora de varias generaciones.

En enero de este año, Osborne había adelantado a '¡Hola!' que la idea de retirarse le rondaba la cabeza. Ahora es una realidad: se despedirá de los escenarios en 2026, cuando realizará una gira por los lugares más emblemáticos en los que ha cantado a lo largo de su vida, tanto en España como en América Latina. «Quiero hacer una gira bonita, por los lugares más emblemáticos en los que he cantado y... despedirme», explicó él mismo al citado medio.

El anuncio llega tras unos años complicados para su salud. Durante una entrevista en Canal Sur el año pasado, el propio artista relató que el COVID persistente que padeció le afectó gravemente a la garganta: «Yo he estado muy afectado por el Covid. Ese segundo Covid que tuve me afectó muchísimo a la garganta y tenía un edema en las cuerdas. Y está complicado. No podía cantar». Según contó, la enfermedad derivó en faringitis crónica y una tos que dañaron su voz y su sistema inmunológico, llegando a temer por su futuro profesional.

Su historia con la música siempre estuvo marcada por el azar. En una reciente entrevista concedida a la televisión ecuatoriana 'Teleamazonas', recordó cómo empezó todo: «Yo componía y me divertía, pero cantaba como jugaba al tenis o al fútbol. No era una afición desmedida. Lo que pasa es que una vez cantando en directo con un grupo de amigos en una discoteca muy conocida de Madrid, un señor pagó la entrada porque vivía encima y como no le dejábamos dormir decidió entrar a escucharnos. Era el presidente de una compañía de discos y me ofreció un contrato. 43 años después, aquí estoy».

A pesar de que la música le ha dado muchos éxitos, Bertín siempre ha sabido reinventarse. «Hace 15 años tuve un bache en la música y fui a la televisión», comentó en Teleamazonas. Su faceta como presentador ha dejado programas tan populares como 'Contacto, con tacto', 'La batalla de las estrellas', 'Genio y figura', 'Lluvia de estrellas', 'Mi casa es la tuya' o 'El show de Bertín'. Actualmente, participa como concursante en 'Tu cara me suena', donde ha sorprendido al público con imitaciones de estilos muy alejados de sus habituales baladas románticas.

Ahora, además de cerrar una etapa como cantante, Bertín Osborne tiene otros planes. En conversación con '¡Hola!' explicó que quiere centrarse en su faceta empresarial para dejar a sus hijos un negocio sólido. «Quiero dejar una empresa que funcione y que ellos puedan seguirla, venderla o 'pulirla', pero que tengan algo sólido. Y no fama o discos... La música es mucho esfuerzo, muchos viajes, mucho foco... y me aleja de otras cosas que, en este momento, para mí, son más importantes», aseguró.

Por otro lado, esta noticia llega a pocos meses que se dio a conocer que Bertín ha comenzado a compartir momentos con el menor de sus hijos, fruto de su relación con Gabriela Guillén, con quien después de meses de disputas legales y enfrentamientos mantiene una relación cordial por el pequeño.

Además, su despedida de la música coincide con un cambio importante en su vida. Recientemente se convirtió en el noveno conde de Donadío de Casasola, título nobiliario que heredó de su padre, Enrique Ortiz y López Valdemoro, fallecido el pasado mes de octubre. «Me gustaba más el título de conde de las Navas, pero mi padre, en vida, me pidió que diera mi autorización para que le cediera ese título a mi hermana Chata. Y como entendí lo que quería mi padre y yo adoro a mi hermana María Teresa, di ese permiso», confesó en '¡Hola!'.

En lo sentimental, Bertín asegura que disfruta de su soltería y que, por ahora, no tiene intención de volver a enamorarse. Sin fechas concretas aún publicadas en su web oficial, Bertín Osborne promete despedirse a lo grande.