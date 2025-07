Bertín Osborne planea con amargura su adiós a la música: «Esto ya no es como antes»

Todo ha sido complicado para Bertín Osborne desde la pandemia. Ahora, desencantado y con cierta amargura, ha confirmado que se retira de la música y planea una gira por España y América para despedirse de sus seguidores. «Esto ya no es como antes», se ha lamentado.

El covid hizo estragos en el cantante y en los últimos meses ha dado más que hablar por su vida personal que por su carrera. Ha estado el asunto de su hijo con Gabriela Guillén y también sus problemas económicos. Al tiempo, se ha apartado progresivamente de la música después de tener que cancelar conciertos.

Ahora, a sus 70 años, Bertín Osborne ha tomado la complicada decisión de retirarse de lo que ha sido su mundo durante cinco décadas, el de la canción. Quiere, como ha confesado, «quitarse de las giras». Aunque desea hacerlo en condiciones. Por eso, pretende organizar una despedida por España y América, tal y como ha confesado ante las cámaras de Europa Press. «Voy a hacer una bonita y larga, aquí y en América, para despedirme porque ya son muchos años», ha dicho.

«Ya no conozco a nadie»

El negocio de la música ha cambiado mucho en este tiempo y ha dejado un poso de amargura en Bertín Osborne. Se siente desplazado, como perdido. «La música ha cambiado, ya no conozco a nadie», ha lamentado. Su paso por 'Tu cara me suena' ha confirmado esta percepción. «Al 80% de los que se imitan no sé quiénes son», ha expresado.

Por eso, le ha llegado el momento de sincerarse consigo mismo y con su gente. Contemplar su entorno desde una perspectiva realista. «Ya muchas veces me pregunto 'qué hago yo aquí'. Esto ya no es como antes», ha apreciado. Es el momento de dejarlo.

Todo esto coincide con una revisión desde el punto de vista sentimental y vital. Y eso incluye al hijo que comparte con Gabriela Guillén. «Es un encanto y no tiene la culpa de los errores de sus padres», ha comentado Bertín Osborne al respecto. El propio artista confirmaba que ya había podido conocer al bebé y pasar unos ratos con él. «Es una monada, he estado jugando con él muchas tardes», ha asegurado.

Sus problemas económicos

Al mismo tiempo, su adiós a los escenarios y su deseo de emprender una gira final coincide con las noticias sobre sus problemas económicos y las noticias sobre la paralización de las grabaciones de 'El Show de Bertín' para participar en el famoso programa de imitaciones de Antena 3.

Dicen que mantiene una importante deuda con Hacienda de casi medio millón de euros. A ello se sumarían las hipotecas valoradas en 6,5 millones de euros que tiene a sus espaldas, lo que habría llevado al cantante a renegociar sus deudas con las entidades bancarias.

Sin embargo, Bertín Osborne asegura que su retirada de la música no tiene nada que ver con sus problemas financieros y que la causa habría que buscarla más bien en su desencanto con un negocio, el de la canción, en el que ya no encuentra su lugar.