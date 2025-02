Bertín Osborne, harto de todo, decide 'cortarle el grifo' a Gabriela Guillén

Desde que se supiera que Bertín Osborne volvería a convertirse en padre a sus 69 años de edad junto a la fisioterapeuta Gabriela Guillén, cada día surgen nuevas informaciones al respecto. La joven de 36 años no ha dudado en hablar abiertamente sobre su estado de buena esperanza y todo lo relacionado con padre del bebé. Por su parte el cantante ha preferido guardar silencio.

La periodista Marisa Martín Vázquez, colaboradora de 'TardeAR', se ha convertido en portavoz del entorno de Bertín, que asegura está muy molesto con la madre de su nuevo hijo porque está «forzando situaciones para que se hagan fotografías y que la gente crea que han tenido encuentros», explicaba la periodista, quien añadía que si Gabriela «espera tener una relación paterno filial con este hijo que va a venir al mundo no es lo pactado. Él se va a hacer cargo económicamente de todo», pero nada más.

Paloma García Pelayo explicaba en 'Y ahora Sonsoles', tras hablar con el artista, que Bertín pedirá una prueba de paternidad a Gabriela Guillén. El cantante quiere demostrar la veracidad de esa paternidad. «Lo ha reflexionado y es una decisión principalmente familiar, a la que se lo debe», explicaba la colaboradora. «Está decidido y va a esperar a que ese bebé nazca», añadía.

La relación entre ambos, que en un principio parecía cordial, se ha enfriado considerablemente. La joven no ha dudo en mostrar su enfado con la actitud tomada por el artista. «Quiero aclarar que Bertín no se ha preocupado, no ha estado pendiente. De hecho, le llamé cuando estuve ingresada y fui al hospital. Estaba realizando un masaje con madera y mi clienta es testigo. Ella me asistió, estuvo conmigo bastante tiempo y estoy muy agradecida. Luego fui a urgencias... Le llamé a él con la intención de contárselo y contarle qué tal el bebé. No recibí más noticias de él, no sé qué le está pasando. No tengo contacto con él», ha exclamado muy decepcionada.Y es que la última vez que se vieron fue a principios del mes de julio en la finca 'El Turronero'. «Desde entonces, nunca más lo he vuelto a ver», cuenta Gabriela.

Acuerdo económico

Bertín y Gabriela pactaron un acuerdo económico para que la fisioterapeuta no tuviera que preocuparse por el dinero. «Ha habido dos aportaciones importantes por parte de Bertín Osborne hasta ahora. Uno para el tema médico y otra, desde el momento que ella dice que no puede atender su negocio por el acoso mediático y se tiene que dar de baja médica», explicaba Marisa Martín Blázquez y añadía «a partir de ahora que Gabriela se despida de cualquier aportación económica porque Bertín le ha cortado el grifo, económicamente hablando», explicaba la periodista.

Aunque se desconoce la cantidad exacta, el dinero habría ido a parar al pago mensual del alquiler de la casa donde reside Gabriela. Una vivienda que, si bien no cuenta con grandes lujos, está ubicada en una zona privilegiada de la capital. A tan solo 15 minutos andando del conocido Parque del Retiro en Madrid.

Según la periodista, está muy enfadado. Justifica su decisión de «cortarle el grifo» por las últimas portadas y entrevistas que ha protagonizado Gabi. «Él tenía intención de seguir haciendo esos aportes de dinero. Pero cree que, si de verdad está de baja, cómo puede estar haciendo tantos reportajes. Él deduce que no son robados, sino robados pactados y que está recibiendo remuneración», ha matizado.

«En el momento que nazca la criatura, si se hace las pruebas de paternidad, que tiene que hacerse en una instancia legal, y se demuestra que es su hijo, entonces él atenderá todas las necesidades económicas del niño. Pero no va a mantener ninguna relación paterno-filial con la criatura», finalizaba la colaboradora.