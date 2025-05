Belén Esteban arremete contra el ministro de Transportes, Óscar Puente: «Esto ya no puede ser»

La estación de trenes se convirtió este domingo 11 de mayo en un auténtica pesadilla para muchos viajeros, debido a una grave incidencia técnica que afectó a un tren AVE que cubría la ruta Madrid-Sevilla y que coincidió con el final de la Feria de Abril. Entre los pasajeros afectados se encontraba Belén Esteban, quien denunció públicamente lo ocurrido y no dudó en señalar directamente al ministro de Transportes, Óscar Puente.

«Qué vergüenza, Renfe. Horas y horas esperando... primero el apagón, luego el cobre, ahora una avería, pero ¿esto qué es?», escribió la tertuliana, quien volvía a Madrid de pasar unos días en la capital hispalense junto a su amiga, Anabel Pantoja. «Lo siento por los trabajadores de Renfe y seguridad, todos mis respetos y estoy con vosotros, que dais la cara. Gente mayor, bebés... y todo el mundo sin saber qué hacer», continuó.

Sin embargo, su mensaje no quedó ahí. Esteban se refirió al titular de Transportes: «Le pido al ministro Óscar Puente que mire por los ciudadanos y ciudadanas porque esto ya no puedeser, de verdad. No sabemos a qué hora llegaremos a casa«, sentenció visiblemente afectada por la falta de soluciones e información.

Su testimonio generó gran repercusión en redes sociales en un sentir compartido por las personas que se vieron afectadas por la incidencia. La estación de trenes en Sevilla se vio colapsada durante varias horas, con viajeros confundidos y sin información precisa sobre sus conexiones.

REDES

Según se informó, la avería se produjo a las 12:30 horas, cuando uno de los trenes que había salido de la capital quedó detenido entre las localidades de La Sagra y Mora, en Toledo. El convoy, que debía llegar a la estación de Santa Justa a las 14:44, acumuló un retraso final de más de dos horas y media, afectando a otros seis trenes de larga distancia y obligando retrasar un AVE que salía de Sevilla a Madrid.

Durante el fin de semana, la televisiva se reencontró con su amiga Anabel Pantoja en una comunión de una persona muy especial para ambas. «Ya no me acordaba el día que me lo pasé tan bien como hoy. Ha sido batería, energía, vitamina, colágeno, calcio para mi cuerpo», escribió la sobrina de Isabel Pantoja en sus redes sociales, acompañando la publicación de fotografías junto a su círculo más íntimo de amistades. En tanto, la tertuliana compartió una carrusel de fotografías en los que posa la hija de Anabel Pantoja con la descripción: «Mi mejor feria con los que quiero».