Beatriz Trapote admite estar pasando un «momento duro» por el cáncer de su padre

Beatriz Trapote ha compartido cómo se encuentra tras el diagnóstico de su padre. Es un momento muy delicado a nivel personal, ya que como desveló hace algunos meses su progenitor tiene un tumor de pulmón y bastante grande e inoperable. Sin embargo, consigue sacar una sonrisa aparentemente imposible para acudir a apoyar a su marido.

En la plaza de toros de Ubrique (Cádiz), Víctor Janeiro toreaba junto a Octavio Chacón y Pérez Mota este mismo fin de semana. Y su mujer no se quiso perder el evento, incluso aunque el coche le dejó tirada en la carretera de camino a la plaza. «A mí me pasa de todo. Pero lo importante es que esta tarde triunfe. Que va a triunfar. Él y sus compañeros», comentaba Beatriz.

De lo que prefería no hablar es de la situación familiar que está viviendo. Cuando le preguntaban por su padre, la experiodista confesaba al micrófono de 'Europa Press': «No me saques el tema, porque no es momento ahora... Es un momento duro. Es una palabra que nadie quiere escuchar. Pero hay que tirar para adelante».

Algo que ya confesaba el pasado mes de agosto cuando se sinceraba en sus redes sociales y hablaba del tema de la manera más sentida: «Cuando escuchas la palabra tumor… puede ser bueno, puede ser malo. Hay que analizarlo, biopsiarlo», explicaba. «Cuesta mucho digerirlo, porque es una palabra que cada vez escuchamos más en la sociedad, pero que cuando te toca de cerca, se convierte en un mazazo», añadía. Beatriz Trapote está acompañando a su padre en el proceso, en el que también está muy presente su madre. Hace algunas semanas sufrió una importante bajada de defensas después de terminar el segundo ciclo de quimioterapia, tal y como ella misma quiso compartir.

A su lado está siempre Víctor, que es su mejor apoyo. Y este a su vez contó con toda la familia para ser testigo de su faena taurina. No solo estuvo Beatriz, también Jesulín de Ubrique, Carmen Janeiro y Carmen Bazán. Quien se ausentó fue María José Campanario, pero antes de que empezaran las especulaciones sobre su estado de salud