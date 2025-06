El bautizo del hijo de Ana Boyer y Fernando Verdasco: las revistas de la semana

1 ¡Hola! ¡hola! ¡Hola!

Este miércoles 25 de junio, la revista '¡Hola!' realiza un amplio reportaje fotográfico sobre el bautizo de Martín, el hijo pequeño del matrimonio formado por Fernando Verdasco y Ana Boyer. Tal y como informa la publicación, tras la ceremonia, oficiada en la capilla de los Misioneros de la Sagrada Familia —en la que su hermana Tamara Falcó fue, una vez más, madrina—, los orgullosos padres ofrecieron una merienda muy íntima y familiar en casa de su madre, Isabel Preysler, el hogar en el que Ana creció y que está lleno de recuerdos para ella. «Ampliar la familia no es algo que descartemos», confesó la feliz pareja, que con el nacimiento de Martín ya se han convertido en familia numerosa, después de sus hermanos mayores Miguel y Mateo.

Esta semana, la revista 'Lecturas' muestra todos los detalles de la original boda del hijo de la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana: de los invitados a los detalles inéditos del enlace en las playas de Cádiz. La periodista estaba radiante en el enlace de su hijo mayor, Álvaro Rojo, en el que sus hijos pequeños, los mellizos, ejercieron de padrinos. «No se puede estar más feliz», fueron las palabras de Quintana a las puertas del Valhalla Beach Club, en El Palmar de Vejer (Cádiz), en la preciosa costa gaditana, donde su hijo mayor daba el 'sí, quiero' a su segunda esposa. Muy guapa, enfundada en un precioso vestido de escote asimétrico que ella misma había ideado, y una gran pamela, la presentadora disfrutaba rodeada de familia y amigos de un día inolvidable. «Los novios querían hacer una cosa relajada, íntima, un poco distinta y han elegido esto, un poco más hippie. El sitio es precioso, a ellos les gusta mucho el mar y Cádiz», añadió mientras posaba junto a su marido, Juan Muñoz, bajo el radiante sol que acompañó durante todo el día a los novios y sus invitados. Entre ellos muchas caras conocidas, íntimos de la familia como Cristina Tárrega, que llegó con su marido, José María Quevedo, y deseó que los novios –que trabajaron juntos en un proyecto recientemente– hagan pronto abuela a su amiga Ana Rosa.«Estoy segura de que me va a traer un sobrinito rápido», bromeó.

Este último miércoles del mes de junio, 'Diez Minutos' entrevista a Bárbara Rey por su libro de memorias 'Yo, Bárbara' en el que repasa los episodios más importantes de su vida. La actriz reconoce qué ha sentido al echar la vista atrás para repasar los momentos y personas que han marcado su vida. «Vértigo no, pero sí me impone, que es distinto. Más que nada porque me parece mentira, yo que vine aquí en el año 68 y nunca pude imaginar que me iba a ocurrir todo esto. Mi pensamiento era trabajar en el teatro, el cine y ser modelo, pero no pensé que podía trascender de esta manera», cuenta y aclara qué es lo más ingrato de su profesión. «Lo más duro es que he recibido muchas críticas y se ha puesto muchas veces en tela de juicio que yo fuera buena actriz. Parece que está reñido el físico con actuar bien», dice.

Por último, 'Semana' publica las imágenes de Roberto Leal en la playa. El presentador es considerado, por muchos, el rey de la tele. Actualmente, se encuentra al frente de formatos muy exitosos como es el caso de 'Pasapalabra' y 'El Desafío', entre otros muchos proyectos profesionales. No hay nada que se le resista al andaluz y menos con el verano dando sus primeros coletazos. La temporada estival no ha hecho nada más que empezar y el presentador ya ha disfrutado de su primera, merecida y necesaria escapada en familia, junto a su mujer y sus dos hijos en las playas de Cádiz. Un lugar muy especial para él, y que tanto le ha marcado desde que era un niño.