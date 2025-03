Bárbara Rey: «Ángel Cristo me violaba, escupiéndome en la cara y llamándome puta»

Bárbara Rey y Ángel Cristo se conocieron en una de esas cenas que la actriz y el reparto de sus funciones celebraban en el Teatro Tívoli al acabar la función: «Tenía una cara preciosa», recuerda la vedette del que acabaría siendo su marido. «¿Era bajito? Sí. Pues más manejable. Algo de complejo tenía, porque a veces llevaba botas con plataforma, pero nunca le importó que yo me pusiera tacones de un palmo porque a él le encantaba presumir de mí. Me encantaba el sabor de su boca, porque como no fumaba tenía un sabor fresco, limpio, y tenía unos dientes preciosos».

Ángel Cristo había enviudado y se encontraba pasando una crisis que superó con la aparición de su 'nueva ilusión', Bárbara le cambió la vida. «El día que nos casamos fue un acontecimiento, fue tremendo», apunta ella. Fue en Valencia, en una improvisada capilla en el circo. El regalo más inesperado que recibió fue el Rey Juan Carlos I, que le devolvió el anillo de diamante que le compró por cuatro millones de pesetas.

Pero ya la misma la primera noche, su marido mostró una cara que ella no había visto: la de un hombre obsesivo. Bárbara aceptó dejarlo todo por Ángel. Tras utilizar la imagen de su esposa para vender más entradas poniendo su nombre sin que ella participara, se vio obligado a pedirle que hiciera el mismo número que hacía su primera esposa, con les elefantes: «Ensayé dos días. Estaba asustaba perdida. Iba destrozadita. Me tomaba un valium antes de salir a la pista». Subida a los elefantes, el circo se convirtió en una máquina de hacer dinero.

Pero el éxito y el amor ocultaba un lado oscuro que saldría pronto a la luz. Cuando Bárbara le comenta a Ángel que se había encontrado con Paquirri y se habían saludado, él reaccionó de manera tan inesperada como brutal: «Fue la primera vez que me arreó una bofetada que tiró al suelo». No fue nada comparada con la paliza que le metió al verla llorar el día que murió el torero. El demonio de los celos hizo su aparición: «Empezó a rechazarme en la cama, a entrar en una inseguridad absoluta».

También le ordenaba qué decir en las entrevistas, cómo exagerar los percances para vender más. Ella estaba atrapada: «A mí me pegó muchas veces, pero los daños psicológicos fueron peores que los físicos». Le decía auténticas barbaridades para humillarla.

En este episodio de 'Una vida Bárbara', la actriz se rompe al recordar el miedo que le tenía a su marido, así como los distintos episodios de violencia doméstica que sufrió junto a él, un hombre loco de celos que, a su vez, mantenía una relación paralela con una amante, que llegó a meter en su casa.

«No he visto en mi vida una niña más fea», fueron las primeras palabras de Ángel Cristo al tener en sus brazos por primera vez a su hija Sofía. Mientras, el matrimonio iba a peor. Cualquier insinuación de ella por irse iba acompañada de amenazas de muerte para sus hijos. Por si fuera poco, el domador cayó en el acoholismo y en las drogas, lo que cambió su carácter, haciéndolo más agresivo.

«1988 fue el peor año de mi matrimonio, fue horrible», explica la artista, cada día más asustada. Hubo un conato de separación, porque al final aparecía cuando quería: «Y me violaba, escupiéndome en la cara y llamándome puta», confiesa entre lágrimas. Sus hijos la apoyan en todo momento frente a esta pesadilla: «Pensaba que mi padre podía matar a mi madre», reconoce Sofía Cristo. Llegó a dispararle con un revólver y a amenazarla con un cuchillo de cocina.

Finalmente, Bárbara se atrevió a denunciar y logró que se tomaran medidas cautelares. Tuvo que volver a denunciarle tras otra agresión que la obligó a llevar collarín durante un mes. Para ella, ganar la custodia de sus hijos fue la gran victoria de su vida. Y a pesar de todo, le perdonó: «Me daba lástima, porque yo le conocí cuando un ser humano fuerte, valiente. Le elegí como padre de mis hijos, como hombre para hacer mi vida con él».