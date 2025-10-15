Bar Refaeli estalla contra Penelope Cruz por comparar prisioneros palestinos con rehenes: «Das voz a asesinos»

Bar Refaeli (40 años) ha estallado en redes sociales contra Penélope Cruz (51 años). La modelo israelí publicó un contundente comunicado criticando las últimas publicaciones de la actriz, entre ellas, un vídeo del conmovedor reencuentro entre Matan Tzangauker, un joven israelí ... liberado tras pasar más de 650 días retenido por Hamás en Gaza, y su madre, Einav Tzangauker; el segundo, las imágenes de un prisionero palestino liberado durante un intercambio de detenidos, abrazando también a su familia.

El gesto, aparentemente con intención humanitaria, no fue recibido del mismo modo por todos. La modelo israelí, visiblemente indignada, reaccionó desde sus redes sociales: «¿En lugar de hablar de paz, le das espacio a asesinos? Estoy segura de que tus intenciones son buenas, pero cuando equiparas la liberación de 20 rehenes israelíes secuestrados con brutalidad con la liberación de 2.000 terroristas condenados, ¿qué estás tratando de decir?», escribió Refaeli, en un comentario que rápidamente se viralizó.

El joven Matan Tzangauker fue uno de los secuestrados durante la masacre del 7 de octubre de 2023 en el kibutz Nir Oz, al sur de Israel, junto con su novia, Ilana Gritzewsky. Ella fue liberada en el primer acuerdo de intercambio, pero Matan permaneció cautivo en Gaza durante más de un año y medio, hasta ser finalmente liberado en junio de 2025.

La reacción de Bar Refaeli no fue la única. Otras voces israelíes se sumaron a la crítica hacia Penélope Cruz, entre ellas la cónsul de Israel en República Dominicana, Avia Levi, y el escritor Hen Mazzig, quien afirmó que la modelo «le explicó la diferencia entre un rehén y un prisionero». La controversia se propagó rápidamente, generando una nueva ola de debate en torno al papel de las figuras públicas en los conflictos internacionales.

No es la primera vez que Penélope Cruz y Javier Bardem se ven envueltos en una polémica similar. Ambos actores han manifestado abiertamente su apoyo a la causa palestina. En 2014, firmaron junto a Pedro Almodóvar y otros cineastas una carta abierta condenando las acciones militares de Israel en Gaza y calificándolas de «genocidio», una declaración que entonces también les valió críticas por parte de la comunidad judía internacional.

Además, algunos usuarios de redes sociales no han pasado por alto un detalle que suele resurgir cada vez que se reabre este debate: que Cruz dio a luz a sus dos hijos, Leonardo y Luna, en el hospital judío Cedars-Sinai de Los Ángeles, algo que sus detractores califican como una «incoherencia» frente a sus declaraciones políticas.

Bar Refaeli vs. Penélope Cruz, quien compartió en su cuenta de Instagram un video del emotivo reencuentro entre Einav Tzangauker y su hijo Matan, seguido inmediatamente por un video de un prisionero palestino liberado en el acuerdo reuniéndose con su familia:



Mientras el enfrentamiento entre ambas celebridades sigue generando titulares, el trasfondo es uno de los más sensibles de la actualidad. El intercambio de mensajes entre Refaeli y Cruz ha vuelto a poner sobre la mesa el conflicto israelí-palestino, pero también el cuestionamiento del papel que juegan los artistas y referentes internacionales en la esfera política.