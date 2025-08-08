El Ayuntamiento de Marbella nombra una rotonda en homenaje a María Bravo

María Bravo ha sido homenajeada el pasado 7 de agosto en Marbella por ser una de sus embajadoras solidarias. Acompañada por familiares, vecinos del municipio y grandes amigos como Eva Longoria, Amaury Nolasco y Brigitte Nielsen, la actriz descubrió el monolito de una rotonda que ahora lleva su nombre. La rotonda se encuentra en Avenida de Istán, entre Avda Buchinger y Camino del Pinar, dirección Camino de Camojan. A escaso 100 metros de Casa Ángeles, por lo que el reconocimiento es tremendamente simbólico.

Las palabras de agradecimiento a la filántropa no pudieron faltar. Esta vez a cargo de la alcaldesa de Marbella, María Ángeles Muñoz, quien destacó la generosa labor de María Bravo al frente de Casa Ángeles, el centro de día que nació en 2021 con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los niños y niñas con necesidades especiales y la de sus familias.

La alcaldesa dijo durante el evento: «Hoy rendimos homenaje a una mujer cuya trayectoria personal y profesional representa lo mejor de Marbella. María Bravo ha llevado el nombre de nuestra ciudad a lo más alto del panorama internacional como artista, emprendedora y, sobre todo, como embajadora solidaria. Su compromiso con causas humanitarias, reflejado en proyectos como Casa Ángeles, ha dejado una huella imborrable en muchas vidas. Este reconocimiento es una forma de devolverte querida María, todo lo que nos has dado como embajadora de Marbella. Por eso hoy estamos aquí, en esta rotonda para que lleve tu nombre, y, sobre todo, para que tu huella perdure para siempre en una ciudad que brilla más si cabe gracias a tu magnífico trabajo».

María y Eva Longoria se conocieron en el rodaje de 'Carlita's Secret', en el que compartieron algunas escenas y se hicieron mejores amigas gracias a los valores filantrópicos que tienen en común. Longoria tomó la palabra para expresar su cariño y admiración hacia su amiga, reconociendo el impacto transformador de su trabajo en la comunidad: «Es un honor y un placer para mi estar hoy aquí con mi hermanita, María Bravo. El orgullo, el respeto y la admiración que siento por mi María Bonita es muy grande y cada vez crece más. Ella es una inspiración para mí y para cualquier persona. Verla recibir estos reconocimientos me da mucha felicidad porque no hay nadie que se lo merezca más que ella. María te quiero mucho, te respeto, y te admiro, muchísimas felicidades».

María Bravo dijo emocionada: «Este reconocimiento no es solo para mí, sino también para quienes me enseñaron que el amor es más fuerte que el odio, como mis padres. Aprendí a ponerme en el lugar del otro y a entender que ser buena persona da una paz interior invaluable. Personas como Eva y Alina me han inspirado; uniendo nuestras fuerzas hemos empoderado a otras mujeres y hecho realidad proyectos como Casa Ángeles, además de tantas otras iniciativas alrededor del mundo. Cada ladrillo de este sueño está construido con su apoyo y con su corazón. Su compromiso y amor han sido una luz constante en mi camino».

