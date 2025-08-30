Asesinan a la influencer Esmeralda Ferrer junto a su marido y sus hijos: hallaron sus cuerpos en una camioneta

Asesinados dentro de una camioneta en la ciudad mexicana de Guadalajara. Así encontraron las autoridades a la influencer Emeralda Ferrer Garibay y a su familia el pasado 22 de agosto, si bien la Fiscalía del Estado de Jalisco no confirmó la identidad hasta seis días después. El caso ha generado gran conmoción por su brutalidad y la popularidad de la 'tiktoker'.

En el ataque, los autores mataron a la influencer, a sus dos hijos y a su marido, con el que presuntamente está relacionada la línea de investigación principal, según el Ministerio Público. La Policía está supuestamente analizando las actividades del esposo de este hombre, dedicado a la compraventa de autos y a la producción agrícola en Michoacán, según el periódico mexicano 'El Universo'.

La camioneta donde se encontraban los cuerpos se hallaba aparcada en un taller mecánico, cuyos responsables fueron detenidos y liberados a las pocas horas. Sin embargo, dos de ellos fueron asesinados poco después, al salir de la Fiscalía, en un crimen atribuido a un comando armado.

La influencer, conocida en TikTok como Esmeralda FG, comenzó su andadura digital en 2020 al compartir contenidos sobre viajes, lujos, cirugías estéticas y su vida familiar. En la red social logró gran popularidad al mostrar un estilo de vida ostentoso que subyugó a los seguidores.