Arturo Valls: «Me cambiado más la vida por tener pareja que por tener un hijo»

A veces cuesta saber qué hay de cierto y qué hay de mentira en la vida de Arturo Valls. Y todo, por sus chistes. Es el 'lado oscuro' del humor, por llamarlo de alguna manera. Por culpa de un chiste se ha publicado que ... conoció su mujer tras una bronca en una perfumería. Falso, se conocieron en un concierto de The Cure. Por un chiste, la 'wikipedia' sigue informando que tiene una hija, Mónica. Falso: «Mi padre bromea preguntando cómo va la niña».

Y por un chiste, acabó vendiendo arroz: «Todo el mundo me decía que, viendo lo bien que me salen las paellas, debería dedicarme a eso. Y si Bustamante tiene un colonia y Belén Esteban, un gazpacho, ¿por qué no podía tener yo mi propia marca? Así que me inventé una coña para combinar mis pasiones, el tenis y la paella, con la campaña de Rolang Arroz. Al final tuve que dar el paso de verdad». Así, su cara está impresa en los paquetes de Socarrón (no hace falta explicar de dónde ha salido el nombre), arroz redondo extra variedad Albufera, en las estanterías de unas grandes superficies.

El cómico está de estreno con 'Pequeños calvarios' una comedia de cinco relatos autoconclusivos que tienen, como hilo conductor, a un relajero que juega a ser Dios: «Me gusta la mirada particular de su director, el colorido de sus trabajos anteriores, que además aquí se combina con un humor surrealista mediterráneo con el que me identifico. Es una comedia sobre las ansiedades y miedos del ser humano, muy divertida, pero por debajo tiene algo de sombría. Mi episodio es una revisión de 'Pedro y el lobo', pero con un hipocondríaco que cuenta sus miedos a sus amigos, que ya no le hacen caso. También es una reflexión sobre la soledad en un mundo cada vez más individualizado».

En la vida real, Arturo, como el protagonista, ya empieza a preocuparse por la salud: «Antes era despreocupado y feliz, ahora cualquier dolor me alerta».

Se encuentra viviendo 'la crisis de los 50', aunque no le ha dado por comprarse una moto o un descapotable: «Me he hecho construir una pista de tenis en casa, es un capricho que me ha dado. Pero bromas aparte, te das cuenta que antes todo era diversión y ahora empiezas a sentir que hay gente que va faltando y los echas de menos. Ahora, de vez en cuando miro al pasado, cosa que no hacía antes, pero no me quedo anclado en la nostalgia».

Arturo Valls en el Festival de Málaga GTRES

Si hay algo de su personalidad que destacaría es la empatía: «Ha marcado mi relación con el público, no es algo académico sino químico, que tienes y que te permite caer bien. Gracias a ella he creado un imperio», bromea. Arturo confiesa que, a pesar de hacer muchas cosas, su defecto es la pereza: «Por regla general, no profundizo. Me pasa con la guitarra, con el canto. También como productor, porque se me ocurren ideas y al final delego, se las entrego a otros para que las desarrollen. Me hubiera gustado esforzarme más a la hora de ponerme a escribir, por ejemplo».

Pero no se ha rendido con su lado coqueto: «No me obsesiono, pero como trabajo con mi físico, me cuido. Pero si no, seguro que estaría abandonado. De hecho, soy el único que se cuida de todos mis amigos».

Valenciano por los cuatro costados («de ahí mi lado hedonista y de carácter abierto»), reconoce que encuentra en el mar: «Lo que me calma es mirar a ese horizonte infinito los días de verano». Y pierde los nervios en los atascos: «No soporto el tráfico infernal en Madrid, cada vez que llevo a mi hijo al colegio es una locura».

Arturo reconoce que la paternidad le hizo cambiar: «Ya dejar de pensar en ti porque tienes otra prioridad, hay alguien más importante que tú. El egoísmo se va a la mierda. La he disfrutado mucho, en cada fase, viviéndolas con mi mujer con cierta normalidad, sin dejar de salir o de hacer cosas por Martín. Hemos sido unos padres relajados. En realidad, me ha cambiado más la vida por tener pareja que por tener un hijo. Antes tenía una libertad absoluta». Lleva 17 años casado con Patricia, con quien mantiene una relación especial: «Con el tiempo todo evoluciona. Al principio sientes la pasión del enamoramiento, luego te conviertes en un equipo, en grandes amigos unidos por el cariño. Nos complementamos, nos va bien».

Diario personal

El 'emoji' que más usa: La carcajada y la que se tapa la cara, como de resignación.

Se haría un 'selfie' con: Tal vez, como venganza, con Jimmy Kimmel (su favorito, Jimmy Fallon, le dio plantón cuando fue a verle a Nueva York).

Un sacrificio por la fama: Ir a una mascletá, por ejemplo. O a cualquier verbena o evento popular. Podría ir, porque lo llevo bien, pero resulta un poco agobiante.

Un momento 'tierra, trágame': En una grabación de 'Ahora caigo', cuando se abrió la trampilla y cayó el concursante equivocado, el pobre. No sabía dónde meterme.

Algo que no puede faltar en su día a día: La música.

Un propósito que nunca cumple: Mejorar mi inglés, pero no hay manera.

Un lugar para perderse: Las Baleares.

Tiene miedo a: A la enfermedad.

Su primer beso: Recuerdo la humedad, la torpeza, la decepción. Creía que iba a ser otra cosa. Luego, con el tiempo, fui aprendiendo y empecé a disfrutarlo.

Dentro de 10 años se ve: No me veo jubilado, porque seguramente echaría de menos el plató o los rodajes, pero tampoco me veo trabajando a este ritmo. Seré selectivo, escogeré bien uno o dos proyectos. Seguiré jugando al tenis, saldré con la bici, haré paellas… Pero todo a otro ritmo, sin presiones.

Arturo, de niño ARTURO VALLS

El pequeño Arturo Valls: Dicen que era bastante travieso, extrovertido, inquieto. Recuerdo que no quería perderme nada, era muy curioso. Era muy sociable, era de pandilla, pero me gustaba mezclarme con los empollones y los repetidores, así estaba en contacto con gente muy distinta. No era el más gracioso de la clase, pero el segundo más gracioso porque así me ahorraba los castigos y me quitaba la presión de ser el número uno. Eso es algo que sigo practicando. Me gusta hacer las cosas bien, estar entre los mejores, pero no entro en la carrera por ser el número en nada, es agotador.