Artistas y concienciadas: así eran las dos mujeres que enamoraron a Robert Redford

El icónico actor Robert Redford ha fallecido a los 89 años, dejando atrás una vida llena de titulares. Fue uno de los hombres más guapos de Hollywood y conquistó a miles de mujeres en todo el mundo, pero desde 2009 estaba felizmente casado con la artista Sibylle Szaggars, una pintora alemana de 68 años a la que conoció en los años noventa. Su historia de amor fue cocinada a fuego lento, y su pasión por el arte y su activismo por el medioambiente fueron dos de los nexos de unión entre ellos.

Robert y Sibylle han mantenido su relación en privado, por lo que es difícil encontrar declaraciones del actor sobre su mujer. Pero en 2011, en una entrevista con 'AARP The Magazine' aseguró que Sibylle era «una persona muy especial» que le había dado «una nueva vida». Porque se conocieron cuando el intérprete rondaba los 50 y había pasado ya por su primer divorcio.

Galería. Fotogalería: Una vida dedicada al cine

Su primera esposa fue Lola van Wagenen, a quien conoció en los años 50 mientras ella estudiaba la carrera de Historia. Era mormona, y consiguió 'reconducir' a un hombre perdido que había huido a Europa tras el prematuro fallecimiento de su madre. Fue quien le insistió en que empezara a estudiar arte en el Pratt Institute de Nueva York, donde empezó también a hacer sus pinitos en el mundo de la interpretación. Ella también estaba concienciada con los mismos temas que siempre han preocupado a Robert Redford, cofundó Consumer Action Now en 1970 y historia de América a través de imágenes, exposiciones y expertos.

Lola Van Wagenen and Robert Redford wedding, September 21 1958. In Utah! pic.twitter.com/lJWAa7TGXy — Jon Maas (@jondmaas) May 21, 2024

Se casaron en 1958, antes de que comenzara la carrera profesional que ahora todos conocemos, pero como pareja ya eran especialmente apasionados de proteger el medioambiente. Un año después tuvieron su primer hijo, Scott, que desgraciadamente falleció cuando tenía solo dos meses de vida a causa del síndrome de muerte súbita del lactante. Pero este trauma no les impidió tener más hijos: en noviembre de 1960 nació Shauna, que es ahora también artista; en mayo de 1962 James, que fue documentalista y ecologista antes de su fallecimiento en 2020 a causa de un cáncer de hígado; y Amy, la más joven, nacida en octubre de 1970, que también ha seguido los pasos de su padre.

Fue gracias a Lola como se enamoró de Utah, de donde era ella. Así decidió fundar el festival de Sundance, que se celebra anualmente en Park City desde 1980 y que busca apoyar al cine independiente.

Tras casi treinta años juntos, Robert Redford y Lola van Wagenen se divorciaron porque «se distanciaron», según el propio intérprete admitió, confesando que le costaba estar emocionalmente presente. «Fue mutuo y era lo correcto pasar página. Aún nos queremos mucho, tenemos mucho cariño, una gran amistad. Es maravilloso, y creo que probablemente nos merecemos un aplauso por eso porque los niños salieron muy bien», comentó el intérprete en una entrevista con 'The Telegraph' en 2001.

En los años 80 y 90, Robert Redford vivió una etapa de soltero en la que se le relacionó con diversas actrices con las que trabajaba en películas. Sonia Braga a finales de la década de los 80 tras participar juntos en 'Un lugar llamado Milagro', dirigida por él mismo, o Lena Olin con la que coprotagonizó 'Habana', de 1990. Sin embargo, eran romances fugaces que nunca llegaron a durar. No fue hasta que conoció a Sibylle que todo cambió.

made it out to Sundance Mountain Resort the location of the original Sundance Film Festival for movie #54 of the fest Flora and Son pic.twitter.com/OmUkIDB6DM — Zach Shevich (@ZShevich) January 29, 2023

Fue en el Sundance Mountain Resort que el actor fundó en Utah donde se conocieron en 1996. Ella, que sabía poco sobre el actor y su carrera, había ido a esquiar con algunos amigos y el intérprete les invitó a cenar. Tal y como Sibylle Szaggers recordó en 2014, su primer pensamiento fue: «No conozco ninguna de sus películas». Así que las alquiló todas y vio quince minutos de cada una en las dos noches previas a la cena, solo en caso de que él las mencionara. Pero no lo hizo. «Fue un comienzo de la relación maravilloso porque empezó como dos seres humanos conociéndose y encontrando una conexión como seres humanos, en vez de estar coloreado por el éxito», expresó él de su relación.