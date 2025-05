El arte desconocido de Michael Jackson: se subastarán 76 dibujos hechos por el cantante

El próximo 3 de agosto, Los Ángeles se prepara para un evento único que promete atraer la atención de fanáticos y coleccionistas por igual: la subasta de 76 dibujos realizados por el icónico Michael Jackson. Aunque mundialmente reconocido por su talento en la música y el baile, pocos conocen la faceta de Jackson como dibujante, una afición que desarrollaba durante sus giras y momentos de descanso.

Según The Hollywood Reported, estos dibujos revelan un lado íntimo del artista, plasmando sus obsesiones y pasiones personales. Las obras incluyen una variedad de temáticas, desde sillones y retratos hasta majestuosas puertas de hierro. Algunos dibujos destacan por representar figuras históricas y personajes célebres como Marilyn Monroe, Walt Disney, y la Reina Isabel II. Este último retrato muestra a una joven Isabel II sentada en el trono, con capa y corona, elaborado con tal precisión que la reina es perfectamente reconocible.

La colección, que será subastada a través de la casa King's Auctions, incluye piezas firmadas personalmente por Jackson, lo que aumenta su valor y autenticidad. Cada dibujo, según King's Auctions, promete ofrecer a los pujadores una parte invaluable de la historia del 'Rey del Pop'. La subasta se llevará a cabo en un exclusivo local de Beverly Hills, aunque la ubicación exacta se mantiene en secreto.

Sin embargo, esta subasta no está exenta de controversia. El patrimonio de Michael Jackson ha expresado dudas sobre la autenticidad de los dibujos. Según un representante del patrimonio, tras una inspección detallada, no aceptan los bocetos como auténticos. A pesar de esto, Roger Epperson, un experto en autenticación, ha verificado las firmas de Jackson en los dibujos, asegurando que no son reproducciones y cada pieza viene con un certificado de autenticidad.

Dibujos de Michael Jackson KINGS AUCTIONS

Los dibujos, adquiridos tras un proceso judicial y almacenados en un espacio artístico privado en Santa Mónica, incluyen retratos de personajes ficticios como Peter Pan, diversas figuras de Disney y representaciones abstractas y simbólicas. King's Auctions ha destacado que las piezas no incluyen derechos de propiedad intelectual ni copyrights, subrayando que la subasta no está afiliada ni respaldada por el patrimonio de Jackson.

El precio de salida para cada dibujo se ha fijado en 9.900 dólares, y parte del dinero recaudado será destinado a causas benéficas. Esta subasta no solo ofrece una oportunidad para que los seguidores de Jackson adquieran un pedazo de su legado artístico, sino que también pone en relieve una faceta menos conocida del legendario cantante.

En el pasado, otros artículos personales de Jackson han generado gran interés en subastas. Por ejemplo, Kim Kardashian adquirió una chaqueta de terciopelo y un sombrero fedora blanco del cantante, regalos que posteriormente entregó a su hija North West. Estos eventos subrayan el perdurable impacto y fascinación que Michael Jackson continúa ejerciendo sobre el público.

A medida que se acerca la fecha de la subasta, el debate sobre la autenticidad de las obras podría influir en su valor de mercado. Sin embargo, lo que queda claro es que esta colección de dibujos ofrece una ventana única al mundo privado de Michael Jackson, destacando su talento y creatividad más allá de los escenarios.