El arquitecto Joaquín Torres, roto por la muerte de su padre, el ferrolano Juan Torres Piñón

El final de año está siendo un auténtico golpe emocional para Joaquín Torres (55 años), que vuelve a enfrentarse a una pérdida devastadora. El reconocido arquitecto, que arrastra meses de turbulencias personales, anunciaba este domingo la muerte de su padre, el empresario ferrolano Juan Torres Piñón ... , a los 89 años.

La noticia la comunicó él mismo a través de sus historias de Instagram, donde escribió un breve pero contundente mensaje: «Acaba de fallecer mi padre, Juan Torres Piñón. Descansa en paz, papá», acompañado de una ilustración en blanco y negro de dos manos entrelazadas. Un gesto sencillo que evidencia el enorme vínculo afectivo que siempre mantuvo con su progenitor y que ahora deja un vacío imposible de llenar.

De momento, la familia no ha revelado las causas del fallecimiento, pero sí se sabe que sus restos mortales están siendo velados en el Tanatorio Municipal de Pozuelo de Alarcón. Hasta allí llegaba este lunes un Joaquín completamente abatido. Incapaz de pronunciar palabra ante los medios, apenas conseguía avanzar entre abrazos y muestras de cariño.

Entre las personas que lo acompañaron en este duro momento destacó la presencia de su exmarido, Raúl Prieto. A pesar de su reciente ruptura, el director de televisión no dudó en estar a su lado. Las cámaras captaron incluso un cariñoso beso en la mejilla al término de la misa funeral, un gesto que confirma la cordialidad y el apoyo que ambos mantienen pese al fin de su relación.

GTRES

Sobre su padre, Juan Torres Piñón

Juan Torres Piñón nació en Ferrol en 1936 y fue una figura determinante en el ámbito empresarial español. Ingeniero de Caminos de profesión, creó junto a Florentino Pérez el grupo constructor ACS, una de las compañías más relevantes del país.

Además, fue presidente del Metro de Madrid y propietario de una de las colecciones de arte más importantes de España. Su pasión por el mundo cultural lo llevó a ser patrono del Museo Reina Sofía y Miembro de Honor del Guggenheim de Bilbao, consolidando su papel como mecenas y referente dentro del sector artístico.

GTRES

Marcado por la tragedia

La muerte de su padre llega en un momento especialmente delicado para Joaquín, que ha atravesado uno de los periodos más duros de su vida. A finales de 2023, un grave accidente de moto casi le cuesta la vida y derivó en sucesivas operaciones, secuelas físicas y un profundo deterioro emocional.

A esta situación se sumó la muerte de su madre, Joaquina Verez Vivanco, en marzo de 2024. Entonces escribía: «Mi madre se ha ido esta mañana rodeada de amor y una parte de mí se ha ido junto a ella. Mamá se fue como ha vivido, discretamente, sin lamentos y dando amor», una frase que dejaba claro el dolor inmenso que atravesaba.

El fallecimiento de su madre desencadenó además una mediática guerra familiar por la herencia y la gestión del patrimonio, enfrentándolo con su hermano Julio. Llegó a declarar públicamente que «mi hermano Julio para mí está muerto», dejando al descubierto la gravedad del conflicto interno.

GTRES

Como si todo esto no fuera suficiente, su matrimonio con Raúl Prieto también terminó rompiéndose. En agosto confesaba a 'El Español': «Me ha dejado. (...) Él dejó la relación hace poco más de tres meses», confirmando el final de una historia que siempre había definido como el gran amor de su vida.

Ahora, con la muerte de su padre, Joaquín cierra un ciclo marcado por la pérdida, la enfermedad, el conflicto familiar y el desamor. El arquitecto, que asegura estar aprendiendo a vivir solo, afronta ahora el reto de reconstruirse emocionalmente mientras despide a una de las figuras más importantes de su vida.